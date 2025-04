S 130 km/h naletela v hišo in skušala zbežati, ustavil ju je nekdanji prvak UFC

Tu sem bil s prijateljem, ko sem videl avtomobil, ki je peljal s kakšnimi 130 km/h in se zaletel v hišo enega od mojih sosedov. Voznik je poskušal pobegniti s kraja dogodka, in ko mu je drugi potnik poskušal slediti, sva se z lastnikom hiše odločila ukrepati, da bi ju pridržala," je povedal 38-letni Cejudo za MMA Junkie . Ameriški borec je enega od storilcev 'prizemljil' in zadržal na tleh do prihoda policije.

"Lahko vidite v tej sobi, če bi nekdo stal tam, bi bil mrtev. Vsi ti otroci imajo srečo, da so živi," je povedal Cejudo in dodal: "Ko sta prišla ven, sem jima rekel: 'Hej, fantje, ne greste nikamor.' Lastnik te hiše jih je poskušal ustaviti in rekel, da morajo odgovarjati za to. Eden od njih je na koncu udaril mojega soseda in takrat sem moral vskočiti jaz. Na koncu sem ga dvignil, spustil, ga malo udaril in ga nato nadzoroval. Skoraj vsi sosedje so prišli."