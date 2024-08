S poškodovanim kolenom ni šlo: Deskaj premagal Vorkapića in osvojil pas

Vorkapić je spomladi navdušil v Zagrebu, ko je opravil s Karlom Kedvešem , zato je veljal za favorita. Toda njegov nasprotnik je v dvoboj vstopil zelo motiviran in v prvi rundi pokazal nekaj dobrih potez, čeprav je ta pripadla slovenskemu borcu. Druga runda pa je prinesla popolno spremembo dinamike, saj si je Vorkapić ob poskusu visokega udarca z nogo poškodoval desno koleno. Pobudo je takrat prevzel borec albanskih korenin, ki živi in trenira v Splitu.

Dalmatinsko zaledje je bilo priča poletnemu borilnemu spektaklu, ki je bil začinjen z 11 dvoboji v MMA, boksu z golimi pestmi, K1 in tajskem boksu. Slednji veščini je pripadla tudi zadnja beseda na dogodku, saj je dvoboj med Novomeščanom Sašom Vorkapićem in Muhamedom Deskajem iz Splita odločal o inavguraciji prvaka velterske kategorije.

Čeprav se je zdelo, da je konec zaradi težje poškodbe blizu, temu ni bilo tako. Slovenski borec, ki je ostal brez svojega najmočnejšega orožja – udarcev z nogami, je poskušal napadati z ročnimi tehnikami in klinčem. Vse skupaj je bilo dovolj za to, da je dvoboj pripeljal skozi vseh pet rund do sodniške odločitve, ki pa je zasluženo pripadla Deskaju. Ta je po dvoboju pohvalil vztrajnost poškodovanega nasprotnika in dejal, da je pripravljen na vse prihodnje izzivalce.

Vorkapić je v šestem profesionalnem dvoboju vknjižil svoj prvi poraz, precej bolj boleče zanj pa je dejstvo, da ga zaradi poškodbe stranske vezi kolenskega sklepa čaka večmesečno okrevanje.