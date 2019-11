Sarkastičen Cormierjev odziv na zadnje izjave Miočića: Bova šla še v tretje?

Spomnimo: Tyson Fury, samooklicani 'kralj Romov', je pred dnevi jasno in glasno izrazil željo, da bi se želel preizkusiti v MMA-ju ter javno pozval aktualnega svetovnega prvaka v težki kategoriji Stipeta Miočića in Francisa Ngannouja na morebiten dvoboj, ki bi gotovo požel veliko zanimanje svetovne športne javnosti.



Toda obstaja še nekdo, ki čaka na še tretji obračun z Miočićem - nekdanji dvakratni svetovni MMA prvak Daniel Cormier -, ki se je odzval na nedavne izjave ameriškega borca hrvaških korenin, v katerih je poudaril, da ga morebitna 'trilogija' s Cormierjem (trenutno) ne zanima. Veliko bolj ga mika dvoboj s Furyjem. "Najbolj smešno je, da Stipe (Miočić, op. p.) govori v javnosti, da me je gladko premagal. Še več, da me je razbil, kar je daleč od resnice," je uvodoma dejal Cormier in z dobršno mero sarkazma dodal: "Čestitam, Stipe. Bil si sijajen."