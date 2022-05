Álvarez je končno zaustavljen, Bivol z odlično predstavo do 20. zmage v karieri

Mehiški boksarski zvezdnik Saúl Álvarez z vzdevkom Canelo (cimet) se je pred nekaj meseci v Las Vegasu vpisal v boksarsko zgodovino, potem ko je premagal Američana Caleba Planta in postal prvi nesporni prvak supersrednje težnostne boksarske kategorije v štirih verzijah. Mehičan je Plantu v 11. rundi zadal nokavt in tako v manj kot enem letu združil naslove svetovnega prvaka po vseh štirih najpomembnejših verzijah, WBA, WBC, WBO in IBF. V obdobju štirih pasov, po letu 1988, je Álvarez postal prvi Mehičan in prvi boksar v svoji kategoriji, skupno pa šesti, ki se lahko pohvali s tem uspehom. Mehičan je pasova po verzijah WBA in WBC osvojil z zmago nad Britancem Callumom Smithom decembra 2020. Februarja ju je potem obranil z zmago nad Turkom Avnijem Yildirimom, pred šestimi meseci pa je za pas po verziji WBO premagal še Britanca Billyja Joeja Saundersa.