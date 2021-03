Se je Hearn prenaglil? Warren nezadovoljen: Dogovor je bil drugačen

Predstavniki obeh borcev si vsak po svoje tolmačijo intervju znanega boksarskega promotorja Eddieja Hearna za sloviti ameriški ESPN , v katerem nedvoumno poudari, da so do uradne potrditve dvoboja med Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem ostale le še formalnosti.

Spomnimo, da datum in mesto dogodka še nista znana. Nam je pa zato že znan odziv Hearna na Warrenove besede, ki ga je predstavil za iFL TV. "Najprej moram poudariti, da je bil to klasičen intervju in ne napoved borbe. To je zelo velika razlika," je najprej dejal Eddie Hearn in nadaljeval:



"Načrtno nismo želeli storiti kakšen korak preveč, saj bi s tem lahko povzročili precej več škode. Toda kljub temu sem vsem želel predstaviti trenutno stanje. Da se razumemo, govoril sem s predstavniki Tysona Furyja in bili so zadovoljni, da obvestimo javnost o podpisu pogodbe za dvoboj(e). Kajti to je resnično odlična novica. Res pa je tudi, da še ni nič uradnega ... Ne drži, da sem 'tvital' oziroma podal izjavo o tem, da dvoboj zagotovo bo. Novinar mi je postavil vprašanje, ali je res, da smo podpisali pogodbo s Furyjevim taborom, na kar sem odgovoril pritrdilno. A dlje od tega nisem šel, saj se zadevam, da je naslednji korak dogovor o datumu in lokaciji samega obračuna. Menim, da bi morali biti vsi vpleteni zelo zadovoljni s tem, kako stvari potekajo v zakulisju."

Zagotovo zanimiva 'predigra' za nekaj, kar nas morda čaka že v bližnji prihodnosti. Si predstavljate, ljubiteljice in ljubitelji boksarskega športa, da bi lahko v istem koledarskem letu doživeli kar dva obračuna med Joshuo in Furyjem za naslov absolutnega svetovnega prvaka v težki kategoriji?