Borilni športi

Še nevideno: sodnik s sočnimi kletvicami popestril farso od borbe

Miami, 20. 12. 2025 08.33 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.V.
Jake Paul Anthony Joshua

Težko pričakovani, od vseh strani marketinško-komunikacijsko prenapihnjen boksarski obračun med Anthonyjem Joshuo in znanim youtuberjem Jakom Paulom, je razočaral mnoge privržence te plemenite borilne veščine. Izkušeni Britanec je z nokavtom v šesti rundi odrešil muk "priučenega" boksarja, ki je še enkrat več pokazal, kaj vse je pripravljen storiti za nov milijonski znesek na svojem bančnem računu.

Kot je bilo pričakovati, je bil Jake Paul vseskozi v podrejenem položaju. Anthony Joshua je z nizom kombiniranih udarcev omenjenemu youtuberju nanesel veliko "škode" in tako po šestih rundah slavil prepričljivo zmago.

Kako negledljiv dvoboj smo pravzaprav spremljali v Kaseya Centru v Miamiju, priča tudi dejstvo, da je v trenutkih Paulove popolne nemoči celo sodnik Christopher Young sredi četrte runde izgubil potrpljenje in borcu namenil nekaj sočnih besed: "Navijači niso plačali, da bi gledali to 'sranje'." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Joshua se je dvoboja lotil zelo resno ter v celoti izkoristil svoje boksarsko znanje, izkušnje in moč proti spletni senzaciji, ki se je uvodoma še nekako uspešno izmikala udarcem. Dvoboja je bilo konec v šesti rundi, ko je Britanec Američanu prizadejal udarec, s katerim mu je zlomil čeljust in ga položil na tla.

"Ni kaj, izprašil mi je rit. Joshua je nedvomno odličen borec in gremo naprej," je po gladkem porazu uvodoma dejal Paul in nadaljeval: "S tem izjemno lepim športom zagotovo še nisem zaključil. Nisem presenečen, da sem zdržal šest rund, pa čeprav sem imel opravka z močnimi udarci Anthonyja Joshue. Zdaj si bom vzel malce odmora, nato pa začenjam s pripravami za šampionski pas v poltežki kategoriji."

Joshuo na drugi strani kmalu čaka nov dvoboj, blizu naj bi bil namreč dogovoru s Tysonom Furyjem za spopad v Rijadu v Savdski Arabiji leta 2026.

boks anthony joshua jake paul farsa christopher young sodnik

Joshua potreboval šest rund, da je Paulu zlomil čeljust

KOMENTARJI8

Animal_Pump
20. 12. 2025 10.35
To je podobno kot je bilo pri nas...ko je en tiktoker MMA fighterja..Marka Pečarja izzival...pa po 20 sekundah obležal. Zdej pa kruli po socialnih omrežjih, da je imel Marko ziher "podkev" v rokavici.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
20. 12. 2025 10.33
Tut filma ne morem več pogledat .. s temi woke kvotami .. fotr belc ... hčerka temnopolta ... mama temnopolta ... !!!! ... pa kaj ta Trump mečka !!!???
Odgovori
0 0
Ve?ni optimist
20. 12. 2025 10.33
in zakaj to glavna novica, ..... mlatenje, do neprepoznavnosti, .... aja, to je šport
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
20. 12. 2025 10.24
Zakaj pa mi, na tem portalu, ne smemo na tak način popestriti vzdušje na tem portalu .. !?
Odgovori
+1
1 0
kor22
20. 12. 2025 10.00
DOGOVORJEN DVOBOJ, belec ni smel premagati temnopoltega
Odgovori
-4
1 5
osservatore
20. 12. 2025 09.55
you$$$tuber$$$$.
Odgovori
0 0
Rookoko
20. 12. 2025 09.52
A res? o tem boste pisali?
Odgovori
0 0
RichPiana
20. 12. 2025 09.50
Premal ga je.
Odgovori
0 0
