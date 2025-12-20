Še nevideno: sodnik s sočnimi kletvicami popestril farso od borbe

Kako negledljiv dvoboj smo pravzaprav spremljali v Kaseya Centru v Miamiju, priča tudi dejstvo, da je v trenutkih Paulove popolne nemoči celo sodnik Christopher Young sredi četrte runde izgubil potrpljenje in borcu namenil nekaj sočnih besed: "Navijači niso plačali, da bi gledali to 'sranje'."

Kot je bilo pričakovati, je bil Jake Paul vseskozi v podrejenem položaju. Anthony Joshua je z nizom kombiniranih udarcev omenjenemu youtuberju nanesel veliko "škode" in tako po šestih rundah slavil prepričljivo zmago.

Joshua se je dvoboja lotil zelo resno ter v celoti izkoristil svoje boksarsko znanje, izkušnje in moč proti spletni senzaciji, ki se je uvodoma še nekako uspešno izmikala udarcem. Dvoboja je bilo konec v šesti rundi, ko je Britanec Američanu prizadejal udarec, s katerim mu je zlomil čeljust in ga položil na tla.

"Ni kaj, izprašil mi je rit. Joshua je nedvomno odličen borec in gremo naprej," je po gladkem porazu uvodoma dejal Paul in nadaljeval: "S tem izjemno lepim športom zagotovo še nisem zaključil. Nisem presenečen, da sem zdržal šest rund, pa čeprav sem imel opravka z močnimi udarci Anthonyja Joshue. Zdaj si bom vzel malce odmora, nato pa začenjam s pripravami za šampionski pas v poltežki kategoriji."

Joshuo na drugi strani kmalu čaka nov dvoboj, blizu naj bi bil namreč dogovoru s Tysonom Furyjem za spopad v Rijadu v Savdski Arabiji leta 2026.