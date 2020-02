Joshua in Fury? 'To lahko postane največja borba v zgodovini športa'

Takrat so namreč angleški nogometaši na domačem svetovnem prvenstvu slavili naslov prvaka. Obračun med Tysonom Furyjem in Anthonyjem Joshuo za naslov absolutnega prvaka težke kategorije bi tako po dolgem sušnem obdobju, spet poskrbel za športno mrzlico na Otoku.

"V veliko čast bi mi bilo promovirati obračun med Furyjem in Joshuo na britanskih tleh. Po zdravi kmečki pameti bi se morala srečati v domovini,"je dejal Hearn, prepričan, da bi za to priložnost moral izbrati prav posebno mesto. Če bi se torej njegove sanje uresničile, bi lahko novo boksarsko poslastico spremljali že poleti, če pa bi se načrti zaradi revanše z Deontayjem Wilderjem zamaknili, bi bila borba na sporedu kasneje v 2020.

"Imamo dve ekipi in vse možnosti za dogovor so trenutno v zraku. Pomislite, Fury je svoje zadnje štiri borbe odboksal na ameriških tleh. Obstaja dober razlog za to, v Ameriki je gostota denarja precej večja kot na Otoku," je v pogovoru za Sky Sportsdejal Hearn in nadaljeval: "Joshua je boksal v tujini le na zadnjih dveh borbah. Prvo na Madison Square Gardnu, drugo v Savdski Arabiji. Sedaj bi se rad vrnil domov."

"To ne bo le največja borba v britanski zgodovini boksa"

V prvi borbi na tujih tleh je Joshua izgubil vse šampionske pasove, v drugi pa se je v velikem slogu vrnil nazaj na vrh. Za boksarsko poslastico med Furyjem in Joshuo ne bo manjkalo zanimanja, Hearn pa pričakuje ponudbe z vsega sveta.

"Prepričan sem, da bomo dobili ponudbe z vsega sveta. Ne bom lagal, da jih bomo ignorirali. Zagotavljam pa vam, da če bi povprašali Anthonyja in Tysona, kje bi se želela boriti, bi vam soglasno odgovorila, da doma," je zagotovil Hearn in zaključil: "Vsi pa se dobro zavedamo, da to ne bo le največja borba v britanski zgodovini boksa, temveč lahko postane največja borba v zgodovini športa. Morda celo eden največjih športnih dogodkov na globalni ravni."