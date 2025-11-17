Svetli način
Borilni športi

Sedem slovenskih predstavnikov, v glavni borbi večera Miha Frlic

Ljubljana, 17. 11. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 2 urama

A.M.
V nedeljo se bo ob 19. uri v ljubljanski Hali Tivoli začel težko pričakovan dogodek WFC 29 / Brave CF 102. Čaka nas 10 borb v mešanih borilnih veščinah, nastopilo pa bo kar sedem slovenskih borcev. V glavnem dvoboju večera se bosta v težki kategoriji udarila Miha Frlic in Patryk Dubiela. Vso dogajanje boste lahko v živo spremljali na VOYO.

Posebnost nedeljskega večera bo ta, da bosta Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek postala prva slovenska zakonca, ki bosta nastopila na istem dogodku. Zanju bo tam navijala prvorojenka Aria, ki sta se je razveselila pred manj kot 10 meseci. "Čuvala jo bo prijateljica, a pričakujem, da jo bo prinesla gor (v kletko). Delava na tem, da bo oba videla, kako bova zmagala," je dejala Drnovšek Povšnar, ki se bo na borilnem spektaklu udarila z maroško borko Ghito Chafik.

Njen partner se bo v nedeljo že četrtič pomeril v Hali Tivoli, kjer mu bo nasproti stal Romun Lucian Dragomir. Profesionalni debi v mešanih borilnih veščinah bosta dočakala Žan Boženk in Marko Pečar. Prvi se bo pomeril s slovaškim tekmecem Tomašem Galkom, drugi pa z Madžarom Istvanom Juhaszem. Nastopila bosta tudi David Forster, katerega tekmec bo bosanski borec Amil Tutić, in Jan Berus, ki ga čaka dvoboj proti Italijanu Gabrieleju Varesanu.

Miha Frlic
Miha Frlic FOTO: Damjan Žibert

V glavni borbi večera nas čaka boj med borcema, ki smo ju v Hali Tivoli že videli. Neporaženi slovenski težkaš Miha Frlic je tam nazadnje navdušil junija, ko je pod njegovimi močnimi udarci padel Shah Kamali. Tudi njegov nasprotnik, poljski borec Patryk Dubiela, je zadnji dve borbi oddelal v slovenski prestolnici. Aprila lani je premagal Kasima Arasa, pet mesecev kasneje pa je moral priznati premoč Pavlu Dailidku. "Že nekajkrat sva se pogovarjala. Tudi nastopala sva skupaj na dveh dogodkih. Je klasični poljski razbijač, dober na tleh, udarja močno, tako kot vsak v težki kategoriji. Ampak mislim, da lahko njega zaključim še prej kot tekmeca v zadnji borbi," je svoje misli pred dogodkom WFC 29 / Brave CF 102 strnil Frlic, ki na dolgi rok cilja na šampionski pas.

Patryk Dubiela
Patryk Dubiela FOTO: Brave CF

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:

Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela

Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano

Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir

Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze

Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko

Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik

Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard

