Šef UFC-ja: Ne, Conor ne odhaja v pokoj. Želi le pogovor z mano

Predsednik UFC-ja Dana White je bil gost oddaje "Game On! Vegas" in z voditeljem sta prečesala kar nekaj zanimivih tem.

Tista glavna je bila seveda vezana na Conorja McGregorja, ki je pred dnevi napovedal svojo upokojitev. White je prepričan, da je (bo) napoved kratkega daha, in da se bo 30-letni Irec vrnil v oktagon. "Ne, on pravzaprav ni v pokoju. Obstajajo stvari in teme, ki njih morava s Conorjem doreči. Potem bo vse v redu. Prepričan sem v to," je povedal Dana White. "Pravzaprav se želi le dobiti z mano in na štiri oči doreči zadeve. Mislim, da se bo sestanek zgodil v nekaj tednih. Prepričan sem, da bomo našli rešitev. Poglejte, sumim, da smo še komu ponudili več spoštovanja in ugodnosti, kot njemu. Poleg tega, zaslužil je ogromno denarja. Seveda, tudi z našo pomočjo," je bil brez dlake na jeziku šef UFC-ja.