'Sem v življenjski formi, a se zavedam, da imam še nekaj rezerve'

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin bi se morala prejšnji vikend boriti za šampionski pas srednje težke kategorije organizacije WBC, a je bila celotna prireditev prestavljena na 29. januar prihodnje leto. V taboru Kozinove so novico sprejeli pozitivno in dodaten čas izkoriščajo za piljenje forme, preden se podajo na težko pričakovani dogodek v glavnem mestu Walesa, Cardiff. Slovensko šampionko smo obiskali na treningu v Športnem centru Gepard, kjer je pod budnim očesom trenerja in menedžerja Rudolfa Pavlina s sparing partnerjem in trenerjem Redžem Ljutićem odboksala deset rund. Prenos borbe bo na VOYO.

Neporažena slovenska boksarka Ema Kozin, ki ima v lasti začasni šampionski pas organizacije WBF in šampionski pas organizacije WBF, bi se morala 11. decembra pomeriti s štiri leta starejšo ameriško tekmico Claresso Shields, ki tako kot Slovenka v profesionalni boksarski karieri še ne pozna poraza, v lasti pa ima pasove organizacij WBA, IBF, WBO in WBC.

A poškodba enega izmed nasprotnikov v glavni borbi večera, Liama Williamsa, je celotno prireditev prestavila na konec januarja, Kozinova pa bo morala zato na najpomembnejšo borbo v karieri še nekoliko počakati – do 29. januarja, če smo natančni, ko bosta s Shieldsovo, ki je kot amaterka osvojila tudi dve zlati olimpijski medalji, nastopili v predzadnji borbi večera. Čeprav so v taboru slovenske šampionke za odpoved prireditve izvedeli na nepričakovan način – z družbenih omrežij – in bili šele nato uradno obveščeni o njej, na prestavitev borbe gledajo z optimizmom in ta čas namenjajo dodatnim pripravam na soočenje z borko, ki jo imajo mnogi za najboljšo žensko boksarko vseh časov. "Mislim, da sem res v življenjski formi, vem, da me nekaj dela še čaka, še imam rezerve, a sem optimistična. Mislim, da bom pripravljena, kolikor bom le lahko, in vem, da bom dala vse od sebe," nam je o svoji pripravljenosti zaupala 23-letna borka.

Novica o prestavitvi prireditve je ni vrgla iz tira in na neljubi dogodek gleda optimistično: "Ja, za trenutek sem občutila razočaranje, ampak potem sem si rekla, da imam dva meseca več časa za pripravo, da lahko kakšne stvari še dodelamo. Vedno je treba najti tudi neke dobre stvari in mislim, da je iz tega nastalo več dobrih stvari kakor slabih. S prestavitvijo se nisem preveč obremenjevala, z ekipo smo se takoj dogovorili o novem načrtu dela, ker smo bili že v tistem zadnjem delu priprav, v katerem sta večinoma samo še počitek in malo taktike. Potem pa smo si rekli: Nič, gremo spet na novo, ne razmišljaj o tem, da ti je odpadla tekma, ker imaš nov datum. Razmišljaj samo o tem, da sta do borbe še dva meseca." Čeprav bi marsikdo mislil nasprotno, se Ljubljančanka s pritiskom, ki ga prinaša borba z nosilko štirih šampionskih pasov, ne obremenjuje: "Ja, rekla sem si, da sama nase ne bom pritiskala, tudi nihče iz ekipe ne pritiska name, verjamejo vame in tudi jaz verjamem vase, da sem jo sposobna premagati. Če bom 'ta prava', kakršna znam biti, če bom tista res agresivna Ema, mislim, da lahko tudi zmagam, in to kar prepričljivo." In kakšno Emo lahko pričakujemo čez mesec in pol v Cardiffu? Kot je dejala sama: "Željno zmage, trmasto, tako, ki se ne preda." Dodala pa je še sporočilo za slovenske ljubitelje boksa: "Upam, da boste 29. januarja vsi držali pesti zame. To bo borba moje kariere, upam, da mi bo res vsa Slovenija stala ob strani, in ne bom vas razočarala v ringu." Pavlin verjame v Emo in želi Shieldsovi pokvariti načrte

Podobno razmišlja tudi Emin dolgoletni trener in sedaj tudi menedžer Rudolf Pavlin, ki sprva ni bil najbolj zadovoljen, da so za prestavitev dogodka najprej izvedeli z družbenih omrežij, a je sedaj popolnoma osredotočen na zahtevno nalogo, ki je pred njimi: "V bistvu smo bili že konec novembra odlično pripravljeni, potem pa se je zadeva pač prestavila na konec januarja. Treba je gledati pozitivno – tako kot Claressa imamo tudi mi še dobrih sedem tednov za dodatne priprave, kar pomeni še tiste neke malenkosti združiti v koncept taktike proti nasprotnici, in bistveno je, da ostanemo osredotočeni in da verjamemo v to zgodbo, da verjamemo v zmago."

Ema Kozin v profesionalni karieri beleži 21 zmag in en neodločen rezultat, njena tekmica Claressa Shields pa 11 zmag. Obe borki še ne poznata grenkobe poraza.

Priprave na borbo so zaradi izjemnih razmer potekale izjemno dolgo – ko bosta tekmici stopili v ring, bo za Slovenko že nekaj manj kot leto dni priprav na težko pričakovani obračun: "Res je, nobena skrivnost ni, da že nekje od februarja letos čutimo oziroma smo dobili neke signale, da se bo zgodila ta borba. Koronsko obdobje, ko ni tekem, smo izkoristili povsem za pripravo na to borbo. Zgodilo se nam je, da so borbo potrdili, tako da smo šli v pravo smer, obdobje pa je res dolgo in Emo smo morali vmes že nekajkrat spočiti vmes, da je ne bi 'skurili', ampak punca se ne da."

Kjlub manjši oviri na poti do dolgo želene borbe in cilja, za katerega trdo garajo, Pavlin verjame v svojo varovanko in njene sposobnosti: "En teden pred letom v Anglijo smo najprej videli na Instagramu, da borba odpade, čez nekaj dni so nam to še uradno javili. Tako kot sem rekel prej – samo drug datum je, cilj ostaja isti. Mi gremo zmagat. Mogoče se to nekaterim sliši preveč samozavestno, meni se ne. Res je, da bo morala Ema pokazati 60–70 odstotkov več kot nasprotnica, ker se moramo zavedati, da promotorji lobirajo za borbo med Savanah Marshall in Claresso Shields, ampak jaz mislim, da utegne biti ravno to loterijska srečka za nas, da jim pokvarimo račune."

Tako kot Pavlin verjame v slovensko šampionko tudi Redžo Ljutić, ki je kot Emin glavni sparing partner na treningih največkrat občutil moč njenih udarcev: "Ema stopnjuje svojo moč, kondicijo in hitrost. Na treningu smo izboljšali njeno preciznost, njeni udarci ne letijo več kar tako brez zveze, ne grejo v prazno. Ema zna velikokrat zadeti, in to zelo dobro. Skupaj z Rudijem sva med treningi naštudirala kombinacije, ki bodo učinkovale tudi proti Claressi, in verjamem, da bo, če bo Ema takrat dovolj zbrana in bo dobro zadela, tudi Claressa 'padla na rit'."

Kljub dodatnemu času načrt za borbo ostaja enak, saj taktike ne bodo spreminjali: "Taktika se v resnici ni spremenila. Na prestavitev borbe gledam pozitivno, se pravi, da smo dobili več časa, da se bolje pripravimo na borbo. Tako da ne bomo ničesar spreminjali, ker vemo, kako se bomo borili, in gremo na 110 odstotkov." In 29. januarja bo cilj zgolj eden: osvojiti štiri šampionske pasove. "Obvezno, ne damo svojih," še dodaja Ljutić.