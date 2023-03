Seznam borb na borilnem spektaklu WFC 25 vse daljši

Seznam borb na borilnem spektaklu WFC 25 / Brave CF 70, ki bo 23. aprila potekal v ljubljanski Hali Tivoli, se polni. Kot zadnji je bil na spisek borb dodan obetaven slovenski borec David Forster, ki se bo pomeril s Srbom Nemanjo Nikolićem. WFC 25 si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO!

Domači dogodek WFC 25, ki bo potekal v Hali Tivoli, bo sicer naslovil izkušeni slovenski borec Marko Drmonjič, ki se bo pomeril s sedem let mlajšim Erkom Junom. Karte za borilni spektakel so še na voljo!

David Forster velja za enega izmed najbolj obetavnih mladih slovenskih borcev v mešanih borilnih veščinah. 26-letni borec je lanskega decembra po uspešni amaterski karieri debitiral med profesionalci in vknjižil prvo zmago. Forster, ki je tudi državni prvak v boksu, se je pred nekaj dnevi še drugič pomeril med profesionalci in slavil še bolj prepričljivo. Na VFN 6 je že v prvi rundi s tehničnim nokavtom ustavil Vita Špica in nam po drugi zaporedni zmagi zaupal, da si želi boriti na domačem WFC-ju, kar je sedaj tudi uradno potrjeno.

Forster trenira v Double B Gym-u pod vodstvom nekdanjega borca Bora Bratovža, ki še kako dobro pozna organizacijo WFC, saj se je pod njenim okriljem boril kar devetkrat v karieri. Bratovževega varovanca na WFC-ju čaka srbski borec Nemanja Nikolić, ki je med profesionalci debitiral oktobra lani in s podreditvijo v drugi rundi vpisal prvo zmago med profesionalci.

icon-expand David Forster in ekipa FOTO: Jure Gasparič

Poleg Forsterja in Drmonjiča bodo v Hali Tivoli izmed slovenskih borcev nastopili še neporaženi Luka Podkrajšek in debitant med profesionalci Miha Frlic. A seznam borb še ni končen in ker je do dogodka še dober mesec dni, se kaj hitro zna zgoditi, da se bo naboru borcev pridružil še kakšen Slovenec.

World Freefight Challenge oziroma WFC je v naši regiji sinonim za odlične dogodke in izjemne borbe. Prvi dogodek je predsednik organizacije Zlatko Mahić organiziral že pred 17 leti, zadnjega, ko je prvič združil moči z eno najhitreje rastočih organizacij na svetu Brave CF, pa pred tremi leti. Zdaj se WFC s svojo 25. izvedbo vrača na veliko sceno in prvič si bo borilni spektakel moč v živo ogledati na Kanalu A in VOYO.

Seznam vseh borb dogodka WFC 25 / Brave CF 70: Poltežka kategorija: Marko Drmonjič – Erko Jun Bantamska kategorija: Jose Torres – Nkosi Ndebele Bantamska kategorija: Mohammad Farhad – Ruela Panales Mušja kategorija: Edilceu Alves – Dansheel Moodley Bantamska kategorija: Izzeddine Al Derbani – Eduardo Mora Težka kategorija: Luka Podkrajšek – Pavel Dailidko Težka kategorija: Miha Frlic – Milenko Stamatovič Lahka kategorija: David Forster – Nemanja Nikolić