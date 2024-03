Seznam borb za borilni spektakel v Hali Tivoli je izpopolnjen

Vse je pripravljeno za spektakel v mešanih borilnih veščinah, ki ga bosta 20. aprila organizirali slovenska organizacija WFC in bahrajnska organizacija BRAVE CF. Znan je namreč seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v kultni Hali Tivoli ogledali v živo. Karte so na voljo na Eventimu in bencinskih servisih Petrol.

Kot je bilo pretekli teden napovedano, bo tako kot lanski dogodek tudi letošnjega naslovil vselej zanimiv borec iz Bosne in Hercegovine Erko Jun, ki je v nizu štirih zaporednih zmag s predčasnim koncem. A 33-letnga borca tokrat čaka težek izziv, saj mu bo nasproti stal nekdanji izzivalec za naslov prvaka bahrajnske organizacije Mohamed Said Maalem. Izkušeni Alžirec, ki živi in trenira v Švici, je poznan pod vzdevkom L'Ambiance in je nazadnje v kletki stal septembra lani, ko je dosegel sploh prvo zmago s podreditvijo v karieri.

Erko Jun FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Predzadnja borba večera bo pripadla nekdanjemu UFC-jevemu borcu Ismailu Naurdievu in Brazilcu Luizu Cadoju, ki pod okriljem bahrajnske organizacije poraza še ne pozna. Naurdiev se je pod okriljem WFC-ja boril, še preden ga je poklical UFC, po štirih borbah pod okriljem najmočnejše organizacije MMA na svetu (dve zmagi, dva poraza) pa je svoj dom našel pod okriljem organizacije BRAVE CF, v kateri si želi postati nesporni prvak. Enako željo ima tudi Cado, ki po treh zaporednih zmagah pod okriljem organizacije BRAVE na lestvici izzivalcev zaseda visoko drugo mesto in bi si lahko s četrto zaporedno zagotovil borbo za naslov prvaka.

Karte za aprilski borilni spektakel lahko kupite na Eventimu in bencinskih servisih Petrol!

V domačo Halo Tivoli se vrača tudi ljubljenec domačega občinstva David Forster, ki je lani že v prvi borbi večera občinstvo dvignil na noge in skupaj z Nemanjo Nikolićem uprizoril borbo večera. Po dveh rundah prave vojne je z nasprotnikom opravil v tretji in se razveselil prve zmage pod okriljem WFC-ja in BRAVE CF-ja. Mladi slovenski borec je nato svoj niz zmag podaljšal na štiri, decembra pa se je prvič podal v domovino organizacije BRAVE CF Bahrajn in prvič okusil grenkobo poraza. A tudi iz poraza je na koncu prišlo nekaj dobrega, saj je bila njegova borba z bodočim izzivalcem za naslov prvaka lahke kategorije Mohamadseifijem Mohsenom izbrana za borbo leta. Tokrat mladega slovenskega borca čaka neporaženi Britanec Chad Griffiths, ki je lanskega decembra z zmago v prvi rundi debitiral pod okriljem bahrajnske organizacije.

David Forster je na lanskem dogodku navdušil tako organizacijo kot tudi občinstvo FOTO: WFC icon-expand

V slovensko prestolnico se vrača tudi litvanski 'eksperiment' Pavel Dailidko, ki je bil aprila lani uspešen proti Luki Podkrajšku, nato pa je postal prvi borec v zgodovini organizacije BRAVE CF, ki je v enem koledarskem letu dosegel tri zmage z nokavtom. Tokrat bo niz zmag visokoraslega borca poskušal ustaviti debitant pod okriljem bahrajnske organizacije Valdrin Istrefi, ki sicer v profesionalni karieri dosega 14 zmag in štiri poraze, izmed katerih je kar tri doživel pod okriljem ameriške organizacije PFL.

Erko Jun in Pavel Dailidko FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Glavni del dogodka pa bo odprla najboljša slovenska borka v mešanih borilnih veščinah Monika Kučinič. Borka s še kako primernim vzdevkom 'Pitbull' je prav na prvem skupnem dogodku slovenske in bahrajnske organizacije z zmago debitirala v mešanih borilnih veščinah, zato se z lepimi občutki spominja svojega prvega nastopa v Hali Tivoli. Slovensko borko tokrat čaka verjetno najtežja borba v karieri, saj se bo pomerila z izkušeno Poljakinjo Sylwio Juskiewicz, ki je v svoji zadnji borbi premagala prav staro znanko Slovenke Karolino Owczarz. Po dveletnem premoru se 29-letna Poljakinja vrača v kletko in bo na tujem terenu debitirala pod okriljem slovenske in bahrajnske organizacije.

Monika Kučinič si bo znova nadela WFC-jeve rokavice FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V kletko se bo po nekaj mesecih vrnil tudi Haris Aksalič, ki se je pred petimi leti v Hali Tivoli že boril, a ne v MMA-ju, temveč v boksu. 'Scarface' se je lani odločil za prestop v mešane borilne veščine in debi opravil z odliko. Decembra je v Bahrajnu s tehničnim nokavtom v prvi rundi opravil z Egipčanom Eidom Amerjem, zato se je hitro začel spogledovati z drugo profesionalno borbo. Aksaličev nasprotnik bo tokrat debitant v MMA-ju Rick Luchtenberg.

Haris Aksalič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ljubljanskemu občinstvu se bo aprila predstavil izjemni hrvaški boksar Agron Smakići, ki je pred kratkim požel veliko zanimanja športnih medijev. 33-letnik iz Zagreba je pri pripravah na borbo proti Oleksandru Usiku pomagal neporaženemu Britancu Tysonu Furyju, pri tem pa je britanskemu hrustu ob nesrečnem spletu okoliščin z udarcem povzročil rano nad desnim očesom. Smakići, ki ima sicer v boksu 20 zmag in le dva poraza, se je dvakrat tudi že pomeril v mešanih borilnih veščinah in bil polovično uspešen. Hrvaški borec bo v Hali Tivoli poskušal drugo zmago v MMA-ju doseči proti poljskemu borcu Patryku Dubieli, ki ima na 'kontu' pet zmag in dva poraza.

Še pred hrvaškim specialistom za boks bo v kletko stopil slovenski specialist za brazilski ju-jitsu Domen Drnovšek. 33-letni borec, ki se lahko pohvali s kopico medalj z največjih tekmovanj v brazilskem ju-jitsuju, bo tokrat kimono in svoj črni pas zamenjal za rokavice ter se prvič podal v kletko. Ognjeni krst bo Drnovšek doživel proti 26-letnemu Italijanu Andrianu Murugu, ki mu prav tako ni tuja borba na tleh, saj je dve izmed treh profesionalnih zmag dosegel s podreditvijo.

Borilni spektakel pa bosta odprla najlažja borca na tokratnem spisku: Irec Gerard Burns, ki se bo drugič boril pod okriljem organizacije BRAVE in lovil drugo zmago, ter Srb Danijel Špoljarić, ki bo v Hali Tivoli poskusil doseči že osmo profesionalno zmago v karieri.

Seznam vseh borb dogodka WFC 26/BRAVE CF 81: Poltežka kategorija: Erko Jun – Mohamed Said Maalem Super velterska kategorija: Ismail Naurdiev – Luiz Cado Super lahka kategorija: David Forster – Chad Griffiths Težka kategorija: Pavel Dailidko – Valdrin Istrefi Slamnata kategorija: Monika Kučunič – Sylwia Juskiewicz Težka kategorija: Haris Aksalič – Rick Luchtenberg Težka kategorija: Agron Smakići – Patryk Dubiela Super velterska kategorija: Domen Drnovšek – Andrian Murug Mušja kategorija: Gerard Burns – Danijel Špoljarić