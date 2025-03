Seznam borb za FNC 22 se lepo polni: pred domačo publiko tudi Drabinca

Miran Fabjan, Dino Suljkanović, Bojan Kosednar, Andres Ramos in sedaj še Alexandr Drabinca. To so (vsaj zaenkrat) domači borci, ki bodo sredi aprila v Stožicah poskusili navdušiti domače občinstvo. In če so se prvi štirje že večkrat borili pod okriljem največje regijske MMA organizacije, bo to za Drabinco krstni nastop. Ljubljančan se je sicer pod okriljem FNC-ja že boril, a je bilo to še na turnirjih amaterske konkurence, med profesionalce pa je prestopil prvega februarja, ko je na VFN 11 v le 45 sekundah opravil z Italijanom Massimilianom Pedrinijem.