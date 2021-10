Shakur Stevenson bo poskušal odvzeti pas Jamelu Herringu

Herring vs Stevenson

V glavni borbi večera si bosta nasproti stala 35-letni prvak Jamel Herring in 11 let mlajši izzivalec Shakur Stevenson. Herring ima v lasti šampionski pas WBO-jeve super peresne kategorije od 25. maja 2019, ko ga je po soglasni sodniški odločitvi odvzel Japoncu Masayukiju Itu. Pas je nato trikrat uspešno obranil, nazadnje aprila letos proti Carlu Framptonu, ko je Britanca ustavil s tehničnim nokavtom v šesti rundi in ga poslal v športni pokoj.