Kozinovo čaka najpomembnejša borba v karieri, nasproti ji bo stala Claressa Shields

Slovenska šampionka je oktobra 2020 prepričljivo premagala Urugvajko Chris Namus in postala lastnica začasnega naslova prvakinje organizacije WBC, nato pa se je v koronskem obdobju soočala predvsem z nepredvidljivim urnikom, saj so ji borbe odpadale ena za drugo. Konec julija bi Kozinova morala pas braniti v španski Santa Poli, kjer bi ji ga poskušala odvzeti Zambijka Lolita Muzeya , a je bil dvoboj zaradi zaostrenih razmer, povezanih s pandemijo novega koronavirusa v Španiji, odpovedan. Zmagovalki omenjenega računa je bila obljubljena borba z nesporno prvakinjo Shieldsovo, zato so se Kozinova in njen tabor nato osredotočili na borbo z Američanko. Sprva se je 26-letnica izmikala borbi s slovensko šampionko, saj se je lani preizkušala v mešanih borilnih veščinah, a so konec lanskega oktobra v Kozininem taboru le dosegli, da je organizacija WBC Shieldsovi odredila borbo s Slovenko.

Kozinin menedžer in trener Rudolf Pavlin je ob najavi borbe povedal, da je bilo potrebno veliko truda, da so prišli do boja z Američanko: "Ogromno truda je bilo potrebnega, da smo dobili borbo. Odkar sem prevzel tudi menedžerstvo Eme in ekipe, smo šli po neki drugi strani. Februarja smo že imeli možnosti pogovorov, da bi prišli do borbe, a potem ni šlo zaradi Claresse, ki je šla v MMA. Tukaj ima največjo besedo WBC, ko smo jih postavili pred dejstva, so nam prišli naproti in Claresso postavili pred dejstvo, da mora letos braniti naslov njihove organizacije. Njihov tim (Shieldsove, op. a.) se je odločil, da bodo k obrambi dodali še pasova organizacij IBF in WBA, mi pa smo dodali še Emin naslov organizacije WBF. Tako bodo enajstega decembra na voljo štiri titule in gremo na glavo, na zmago, predvsem zaradi Eme, pa tudi zato, da bi skeptiki videli Emin napredek."