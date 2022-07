Shieldsova in Marshallova bosta spor v ringu zgladili septembra

Dve izmed najboljših ženskih boksark na svetu Claressa Shields in Savannah Marshall sta dobili datum in lokacijo njunega težko pričakovanega obračuna. Dekleti, ki si več kot očitno nista naklonjeni, in imata v skupni lasti kar pet šampionskih pasov, se bosta pomerili desetega septembra v kultni areni O2 v Londonu.

Slovenskim ljubiteljem boksa dobro poznana prvakinja organizacij WBC, WBA, IBF in The Ring Claressa Shields je le prišla do močno željene borbe s prvakinjo organizacije WBO Savannah Marshall. 27-letna Američanka in 31-letna Angležinja se bosta po dolgem spopadu, ki je potekal predvsem prek družbenih omrežij s pestmi septembra pomerile v angleški prestolnici. Prvič je med vročekrvnima borkama v živo 'počilo' februarja letos v Cardiffu tik zatem, ko je Shieldsova prepričljivo ugnala slovensko šampionsko Emo Kozin in Slovenki zadala sploh prvi poraz v profesionalni karieri.

icon-expand Shieldsova je bila pretrd oreh za Kozinovo FOTO: AP

"Sem sem prišla, da bi Emo spravila s poti in izzvala Savannah. Jaz sem svojo nalogo opravila, sedaj je na vrsti ona ..." je po dominantni predstavi z izzivanjem začela Američanka, a ji Angležinj ni ostala dolžna. S sočnim odgovorom je poskrbela za burno reakcijo občinstva in Shieldsove: "Če boš tako boksala proti meni, bom s tabo pobrisala tla," na kar je Shieldsova v jezi odgovorila: "Veš, kaj? Ti še mojih predalov ne moraš pobrisati. Ni me strah, zato sem tu. Ti si nisi upala priti v Ameriko, jaz pa sem prišla sem, da te izzovem."

Tako Shieldsova kot Marshallova v profesionalnih karierah beležita po 12 zmag in še ne poznata poraza, precej bolj uspešna pa je vseeno Američanka, ki se lahko pohvali z zlatima medaljama iz olimpijskih iger v letih 2012 in 2016, dvem naslovoma svetovne prvakinje ter štirimi šampionskimi pasovi v srednjetežki kategoriji. Angležinja na drugi strani ima v lasti 'le' šampionski pas ene organizacije, olimpijskih medalj nima, je pa leta 2012 na svoj 21. rojstni dan postala svetovna prvakinja. Ta uspeh je začinjen z dejstvom, da je v drugem krogu presenetila glavno favoritinjo, borko s 25 amaterskimi zmagami brez poraza - Claresso Shields, ki je tako prvič in zaenkrat edinkrat v karieri (amaterski in profesionalni) doživela poraz.

Vročekrvni boksarki sta se nedavno že srečali na prvi novinarski konferenci, kjer je bilo znova vroče, saj se obe borki zavedata, da bo ena izmed njiju zabeležila prvi profesionalni poraz v karieri, ki bo zaradi njunega dolgoletnega rivalstva še kako boleč.

