Shieldsova: Le redko treniram z dekleti, ker jih običajno 'razbijem'

Borbe večera, ki si jih boste lahko ogledali tudi na VOYO:

Chris Eubank mlajši vs. Liam Williams

Claressa Shields vs. Ema Kozin (za naslov prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBA, IBF in WBF)

Samuel Antwi vs. Conah Walker (za naslov angleškega velterskega prvaka)

Chris Jenkins vs. Julius Indongo

Rhys Edwards vs. Ruslan Berčuk

Otto Wallin vs. Kamil Sokolowski

Harlem Eubank vs. Viorel Simion

Steve Robinson vs. Shane Gill

Caroline Dubois vs. Vaida Masiokaite