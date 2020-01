Shieldsova po zmagi nad Habazinovo: Zdaj se lahko vrne na Hrvaško

Claressa Shields ostaja nepremagana boksarska kraljica, ki je v dvoboju z nadarjeno Hrvatico Ivano Habazin potrdila premoč in si po soglasni sodniški odločitvi okoli pasu nadela šampionska pasova supervelterske kategorije po različicah WBC in WBO. Sijajna Američanka je po zgolj desetih profesionalnih borbah in z osvojitvijo naslova svetovne prvakinje še v tretji težavnostni kategoriji že spisala zgodovino te plemenite borilne veščine.

Še neporažena 24-letna boksarka iz Flinta je po zasluženi zmagi nad Ivano Habazin v Atlantic Cityju priznala, da se ni vse izšlo po prvotnem načrtu, a je kljub temu zadovoljna z napredkom svojega boksanja.



"Želela sem jo (Ivano Habazin, op. p.) nokavtirati, a mi ni uspelo. Moja zmaga je povsem zaslužena, saj nasprotnica ni imela realnih možnosti, da bi ogrozila moj uspeh. Za ta dvoboj sem se s svojo ekipo pripravljala več mesecev, vedela sem, od kod preti največja nevarnost, toda bila sem odlično pripravljena na vsako njeno potezo. Vesela sem te zmage in potrditve, da sem najboljša boksarka vseh časov," je po 10. profesionalni zmagi v karieri dejala zadovoljna Claressa Shields, ki ni pozabila na dogajanje dan pred borbo na uradnem tehtanju, ko jo je Habazinova skušala zbosti s sladoledom.



Claressa Shields je po soglasni sodniški odločitvi premagala borbeno hrvaško predstavnico Ivano Habazin. FOTO: AP Ni si zaželela njenega (Ivaninega) sladoleda

"Ne, Ivana, ne želim tvojega sladoleda. Zdaj se lahko vrneš na Hrvaško s tem tvojim sladoledom. Ne preostane ti nič drugega, kot da poskušaš nekaj osvojiti v drugem tekmovanju. Zate sem nepremagljiva kraljica boksa," je Shieldsova v svojem slogu sporočila poraženi hrvaški predstavnici, ki je kljub nekaterim težkim besedam, ki sta si jih tokratni tekmici izmenjali v zadnjih dneh pred dvobojem, iskreno čestitala Američanki za zasluženo zmago.



"Bila je boljša, zato je zasluženo zmagala. Vsa čast za udarec v jetra, a sem vseeno ostala na nogah. Jasno je, da sem zelo razočarana, ampak to ni bil moj večer. Izdelali smo dober načrt za zmago, ki pa se ni uresničil. Bila je težka borba, toda prepričana sem, da sem bom kmalu vrnila še močnejša," je dejala razočarana Ivana Habazin.