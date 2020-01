Shieldsova s provokacijami nad Habazinovo: Kaj nam pove tvoj pas? Aha, da ga nimaš

Minevajo trije meseci, odkar se je v Flintu zgodil incident brez primere, v katerem so člani tabora dvakratne olimpijske boksarske prvakinje Claresse Shields brutalno napadali in posledično poškodovali trenerja nadarjene hrvaške borke Ivane Habazin . Od takrat sta si sobotni nasprotnici izmenjali nemalo grdih besed in pogledov, nič drugače pa ni bilo na zadnjem soočenju, na katerem ni manjkalo tako imenovanega 'trash talka', v katerem pa je prednjačila ameriška boksarska zvezdnica. "Izgledaš, kot da nameravaš nekaj storiti... Kar izvoli, izzivam te. Kaj nam že pove tvoj pas, aha, da nimaš nič okrog njega," je s provociranjem Habazinove začela še neporažena Američanka, ki se bo v soboto od 3. ure dalje v Atlantic Cityju s hrvaško predstavnico borila za naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO (neposredni prenos na VOYO!).

Shiledsova favoritinja, a...

Habazinova je sprva mirno stala in dala vedeti, da jo Shiledsove provokacije ne ganejo. Slednja pa ni izgubljala časa in nadaljevala z verbalnim 'obstreljevanjem' naslednje nasprotnice. "Zdaj si tiho in zelo si poceni," je med drugim še izustila Shieldsova, nakar ji je Ivana Habazin odgovorila: "To so smešne in poceni zgodbe, zato je bolje, da obmolkneš. Lahko sem 'poceni', ampak ti nisi pametna."



Izmenjava nič kaj prijaznih pogledov in besed je med borkama trajala še nekaj časa, ob koncu pa je Shieldsova pospremila Habazinovo z odra z naslednjimi besedami: "Udarila bi jo, a kaj, ko bi potem s prvim letalom zbežala domov."