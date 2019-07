Shieldsova sporočila Nunesovi: Hladnokrvno bi te nokavtirala

Shields: "Hladnokrvno bi jo nokavtirala."

"Ne obstaja takšna ovira, ki je ne bi mogla preskočiti. Hladnokrvno bi te nokavtirala," je med drugim Nunesovi nič kaj prijazno zabrusila Claressa Shields. Ni trajalo dolgo, ko se je po izmenjavi omenjenih provokacij oglasil še sam predsednik UFC-ja Dana White, ki je očitno 'zavohal' veliko priložnost, da bi do tega obračuna lahko dejansko prišlo. "Naša organizacija je vedno odprta za nove možnosti. Dvoboj Shields vs. Nunes bi zagotovo postregel z borilnim spektaklom brez primere. Prepričan sem, da bi se javnost glede tega prav tako pozitivno odzvala, pa tudi zaslužek ne bi bil ravno zanemarljiv," pravi nekoliko vzhičeni White.



Citat dr. Jordana Metzla, ki govori o 'potrebi po cilju, ki te vsaj malce straši', je očitno pri Shieldsovi prebudil novo željo po dokazovanju, ki je v zvezi s tem dodala: "Pričujoči citat me resnično priganja k razmisleku o tem, da bi se v prihodnje preizkusila v malce drugačni borilni veščini. Konkretneje, pri UFC-ju. Podobno čuden občutek sem imela že pred leti, ko sem vstopila v svet profesionalnega boksa. In zdaj, nekaj let po tem, sem znova naletela na isti citat, zato sem se odločila storiti natanko to, kar v njem piše. Glede na to, da so govorice o meni in Nunesovi vse glasnejše, me je znova prevzel isti občutek," je zapisala Claressa.