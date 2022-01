Shieldsovi pred borbo s Kozinovo pomagal celo sloviti Floyd Mayweather

Američanko Claresso Shields 5. februarja čaka prvi (poklicni) boksarski spopad v Veliki Britaniji, nasproti pa ji bo stala prav slovenska predstavnica Ema Kozin. Pred borbo z Ljubljančanko je eni najboljših boksark vseh časov z nasveti na treningu pomagal kar sloviti rojak Floyd Mayweather. "Le še povečal je mojo samozavest," je o treningih z boksarsko legendo dejala Shieldsova. Prenos borbe bo na VOYO (5. februarja ob 20.30).

Claressa Shields se bo s Kozinovo borila v Cardiffu v Walesu, zanjo pa bo to prvi obisk Velike Britanije v okviru poklicnega boksa. Na Otoku pa veljajo nekoliko drugačna pravila kot v ZDA, tako da se je morala prilagoditi z izgubo teže pred borbo. Pri treningih v telovadnici in pripravi na borbo s Kozinovo ji je pomagal kar sloviti Floyd Mayweather, za kar mu je neizmerno hvaležna. "Pozna moje spretnosti in mojo moč. Dejal je, da bo priletel v Cardiff, da bi si ogledal mojo borbo," je razkrila Američanka in dodala: "Tako da se bom zagotovo potrudila, da bom priredila dober šov." Slovensko predstavnico Emo Kozin bo tako na delu spremljal sloviti Mayweather. Velika čast, ni kaj.

Mayweather se je pred leti upokojil in svet poklicnega boksa zapustil brez poraza z izkupičkom 50 – 0. A v svetu boksa je ostal aktiven – občasno sprejema bogate finančne ponudbe za ekshibicijske dvoboje. Tokrat se je odločil, da bo svoje izkušnje prenesel na rojakinjo Shieldsovo, ki jo boks že malce 'dolgočasi', saj se je nedavno odločila tudi za preizkus moči v MMA-ju.

"Če bi morala izbrati eno besedo za ta pripravljalni kamp, bi izbrala besedo 'neudobno'. Poskrbela sem za to, da sem zapustila svoje območje udobja. Prepričala sem se, da imam vse orožje, in trening v Mayweatherjevi telovadnici je to orožje le še okrepil," je poudarila Američanka, sicer dobitnica dveh zlatih medalj na olimpijskih igrah. Ena od njiju je z iger v Londonu, tako da britansko občinstvo že dobro pozna. Tedaj je bila stara vsega 17 let, zlato pa je osvojila tudi štiri leta pozneje na OI v Riu.



Če bo 26-letna Shieldsova danes premagala Kozinovo in obdržala pasove srednje kategorije različic IBF, WBA in WBC, se bo v prihodnje borila s prvakinjo različice WBO, Savannah Marshall, kar bi bil najverjetneje največji in najtežje pričakovan spopad v ženskem boksu. A Shieldsova pred borbo s Kozinovo ne želi prehitevati dogodkov. "Vedno je kdo, ki ga že analiziramo za naslednjo borbo. Bila sem že v takšnem položaju. A trenutno se osredotočam na osebo, ki si je prislužila pravico, da se bori z mano. Kozinova je moja obvezna izzivalka in spoštujem dejstvo, da je to zanjo izjemno velika priložnost," je izpostavila Shieldsova.