Sičaja pred borbo s Politylom: Pripravljen sem pokazati, da spadam na ta nivo

Le še dva dni nas ločita do prvega borilnega spektakla hrvaške organizacije mešanih borilnih veščin v letu 2025. Na FNC 21 se bodo merili tako priznani regionalni borci kot tudi borci, ki si morajo sloves še priboriti. Med takimi je tudi Ivan Sičaja, ki ga v Zadru čaka težek test, in sicer nekdanji KSW-jev borec Pawel Politylo. S Sičajo smo se pred FNC 21, ki si ga boste lahko v soboto od 19.00 dalje v živo ogledali na VOYO, pogovarjali po enem izmed zadnjih treningov.

OGLAS

Ivan, za začetek, kako gredo priprave na to borbo? Odlično, zadnji težek trening je za mano, vse je šlo po načrtu, večjih poškodb ni bilo. Nekaj manjših se je sicer zgodilo, kar pomeni, da se je dobro treniralo, ostalo pa vse v redu, nikoli nisem bil bolje pripravljen in v boljši formi. Ostane mi samo še, da to pokažem v borbi. Ampak te manjše poškodbe so vedno prisotne, kajne? Ja, to je sestavni del tega športa, brez tega ne gre. Borimo se, tako da bi bilo nenavadno, če ne bi bilo kakšne manjše poškodbe. Borci verjetno ne greste nikoli 100-odstotni v borbo, kajne? Ja, če si opravil dobre priprave in se je treniralo, kot je treba, vedno pride kakšna manjša poškodba ali neprijetnost, nekateri potem v tem iščejo izgovor, nekaterim je to normalno. Sam sem šel do sedaj vsakič poškodovan v borbo in tudi sedaj se ubadam z nekaj manjšimi težavami, ampak nič hujšega.

Ivan Sičaja na treningu v telovadnici ATT v Zagrebu FOTO: FNC icon-expand

Bi lahko rekli, da te čaka najtežja borba do sedaj? Zagotovo, to bo najbolj izkušen borec, s katerim sem se boril, z najboljše organizacije, ima največ borb v KSW-ju, ima dober rezultat in boril se je z dobrimi borci. Pripravo nanj sem vzel resno, drugega mi ni preostalo, za mano so najboljše možne priprave, ne glede na zmago ali poraz, ne bom imel izgovora, pripravljen sem pokazati, da spadam na ta nivo. Zate pravijo, da najboljše borbe prikažeš proti najtežjim nasprotnikom. Res je. Jaz ne izbiram nasprotnikov, poslušam menedžerja, ki ve, kaj je najbolje zame. Nimam 18, 20 let, da bi se boril z lahkimi nasprotniki in si gradil kariero, to ne bi imelo smisla. Želim si čim boljšega nasprotnika, za katerega mislim, da sem pripravljen, in tako moram iti korak za korakom.

Ivan Sičaja je nazadnje slavil na FNC 18 v Banja Luki. FOTO: FNC icon-expand

V katerem segmentu borbe si po tvojem mnenju boljši od Polityla? Mislim, da sem boljši v vseh pogledih. Neketeri pravijo, da je dober, neutrudljiv rokoborec, ampak tudi jaz sem, čeprav v borbah še nisem pokazal vsega svojega znanja. A tako so se dosedanje borbe odvile, na primer v eni izmed borb sem si poškodoval rebro in nato nisem mogel uporabljati rokoborbe, ampak kakorkoli že, mislim, da sem v vseh pogledih boljši, še posebej pa v borbi stoje. Kaj zate sledi po borbi v Zadru? Po zmagi bom imel pet, šest dni odmora, vrnil se bom v domači kraj, potem pa se bom vrnil nazaj na treninge, pomagal bratu, da se pripravi na naslednji FNC, tako da moram biti ob njem tako, kot je on ob meni. Brata (Tomislava Sičajo op. a.) bomo naslednjič na delu videli v Ljubljani? Najverjetneje, nazadnje se je boril v Zagrebu in kot vem, mu je bila ponujena borba v Ljubljani. Je zdrav in pripravljen na naslednjo borbo.

FNC 21 FOTO: VOYO icon-expand

Kakšen dogodek pričakuješ v Zadru? Odličnega, napovedane borbe so super. Nekateri pravijo, da gre za manjši dogodek, ampak to ni majhen dogodek, saj pričakujemo 10 tisoč ljudi, dvorana bo zagotovo razprodana. FNC je prišel do tega nivoja, da so dogodki z 10 tisoč ljudmi manjši dogodki. Borbe bodo super, borila se bodo nekatera priznana regionalna imena, v glavni borbi Martin Batur, težkaš, tako da bo zagotovo pokalo, tudi ostale borbe so super, tako da komaj čakam, da končam s svojo borbo, se usedem in uživam v preostalih. Videli bomo tudi dve borbi v boksu z golimi pestmi, Ivico Truščka, Vasa Bakočevića ... Ja, Ivica se bo prvič preizkusil v tem športu, Vaso pa je že veteran tega športa in navijači ga radi gledajo, tako da sem prepričan, da bo polna dvorana poskrbela za dobro vzdušje. Hvala, Ivan, in srečno!

Ivan Sičaja je v profesionalni karieri vknjižil šest zmag in en sam poraz. FOTO: FNC icon-expand

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Martin Batur – Michal Andryszak Srednja kategorija: Tom Breese – Cezary Oleksiejczuk Lahka kategorija: Antun Račić – Luis Miguel Aular Dogovorjena teža (do 75 kilogramov): Vaso Bakočević – Petar Ražov (boks z golimi pestmi) Dogovorjena teža (do 75 kilogramov): Ivica Trušček – Ivan Vladimir (boks z golimi pestmi) Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Pawel Politylo Težka kategorija: Benjamin Šehić – Jeremy Kimball Lahka kategorija: Luka Ceranja – Luka Milidragović Peresna kategorija: Marko Ančić – Sami Zarabi Srednja kategorija: Jure Jurić – Jovan Pešić