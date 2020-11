Silva s porazom končal UFC kariero

Ljubitelji mešanih borilnih veščin so nestrpno čakali UFC "Fightnight", v Las Vegasu se je v zadnjo borbo v karieri podal legendarni Anderson Silva, nekdanji vladar srednje kategorije in za mnoge eden najboljših borcev organizacije UFC vseh časov. Sicer je 45-letni Brazilec, najstarejši na seznamu UFC borcev, v karieri kar desetkrat ubranil šampionski pas. Njegova kariera v UFC organizaciji je trajala 14 let. Njegov zadnji izziv je bil v Las Vegasu devet let mlajši jamajško-ameriški borec Uriah Hall.

Dvoboj se je končal z zmago Halla v četrti rundi dvoboja, ko je sodnik prekinil dvoboj, ob koncu je Hall dejal Silvi: "Rad te imam. Še vedno si eden največjih."Silva je po porazu potrdil, da je bila to zadnja borba v UFC, ni pa še povsem jasno, ali tudi zadnja v MMA konkurenci. "Ne vem, najprej grem domov, da se pogovorim z ekipo in vse ostalo. Težko je reči, če je moja zadnja ali ne. To je moj "zrak", to je, kar počnem vse življenje z vsem mojim srcem. Videli bomo," je povedal Silva.

