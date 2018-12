Mayweather prišel v dvorano šele 20 minut pred borbo

Nelagodje je med organizatorji naraščalo iz minute v minuto, saj so se prve borbe že končale, ko Mayweatherja mlajšega še ni bilo na spregled. Prve informacije so govorile o tem, da se je znašel v prometnem zamašku, Fuji TV, ki dogodek prenaša, pa je nazadnje nekaj pred 21. uro po tamkajšnjem času sporočila, da si želijo borbo speljati še pred vstopom v novo leto. Začeti bi se sicer morala ob 22. uri.

Okoli 20 minut pred začetkom borbe pa se je v dvorani razleglo navdušenje, ko je prišla potrditev, da je 41-letni multimilijonar le prišel. Njegov prihod je naznanil tudi nadaljevanje predborb. Dogodek so sicer kar dvakrat brez pojasnil popolnoma ustavili, pojavile pa so se govorice, da se organizatorji bojijo, da bo Mayweather jr. državo zapustil brez boja, medtem ko naj bi zahteval še več denarja. Na Instagramu je razkril, da mu bodo za nastop plačali devet milijonov dolarjev (7,86 milijona evrov), po nekaterih izračunih bi za vsako sekundo borbe dobil 140.000 evrov. Dogodki iz Saitame so hitro obkrožili svet po zaslugi družbenih omrežij, ki do tradicionalno nepriljubljenega Američana niso imeli milosti.