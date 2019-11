Skok med profesionalce, Lazar želi s hitrimi koraki v boksarski vrh

Trenutno eden najboljših slovenskih boksarjev v olimpijskem boksu Denis Lazar bo ta konec tedna 'prestopil' med profesionalce. Na 39. Zlati rokavici v Ptuju bo v kategoriji do 79,4 kilograma debitiral proti Hrvatu Zoranu Đođu, skupaj s trenerjem in promotorjem pa se želi čim hitreje povzpeti po lestvici v poltežki kategoriji.

Denisa Lazarja (levo) je slovenske ljubitelje boksa navdušil tudi z nastopi na boksarskih gala prireditvah Dejana Zavca. FOTO: Miro Majcen

Po Andreju Bakoviću (10 zmag, brez poraza) in Aljažu Venku (2 zmagi, brez poraza) se bo v profesionalne vode podal še en zelo perspektivni slovenski boksar. Mariborčan Denis Lazar bo v glavni borbi na 39. Zlati rokavici, športnem dogodku z najdaljšo tradiciji na Ptuju in nasploh najstarejšem boksarskem tekmovanju v Sloveniji, prvič nastopil v profesionalnem boksu. Štirikratni državni prvak (trikrat v kategoriji do 81 in enkrat do 91 kilogramov) se je za to potezo odločil po tehtnem premislekom s trenerjemIvanom Pučkom mlajšim in promotrjem Sašom Pučkom.



"Denis je imel že dolgo željo, da bi bil profesionalni boksar. Tudi vsi njegovi vzorniki prihajajo iz profesionalnega boksa. To je želja vsakega mladega boksarja, ki pride v telovadnico. Vsi sanjajo, da bi bili nekoč profesionalni boksarji. Fantje se ne zaljubijo v olimpijski, ampak v profesionalni boks. Denis se je relativno pozno začel ukvarjati z boksom, a niti slučajno ne prepozno. Začel je kar neposredno v članski konkurenci, tako da v mlajših selekcijah sploh ni nastopal. Imel je nekaj izkušenj iz ostalih borilnih športov in zato je lažje premagal prve ovire v boksu. Način, kako boksa je bolj primeren za profesionalni boks. Fizično je sposoben boksar, ima močan udarec in hkrati dobro prenaša udarce, fizična sposobnost pri njemu pa tako ali tako ni bila nikoli vprašljiva. Tudi tempo, ki ga diktira v ringu, je bolj primeren za profesionalnega boksarja, kot za olimpijski boks. Tudi zato mogoče ni osvojil kolajne na svetovnih ali evropskih prvenstvih, je pa bil zelo blizu olimpijskih iger. Na zadnjih kvalifikacijah za olimpijske igre je bil prvi krog prost, v drugi borbi premagal predstavnika Katarja, potem pa za tekmeca dobil Evropskega prvaka, Rusa, in izgubil po točkah. Če bi zmagal, bi bil na olimpijskih igrah," je Lazarja za 24ur.com opisal njegov promotor Sašo Pučko. Dodajmo, da se doslej še nobenemu slovenskemu boksarju ni uspelo prebiti na olimpijske igre. Niti svetovnemu prvaku med profesionalci Dejanu Zavcu.





Denis Lazar in njegov trener Ivan Pučko mlajši. FOTO: Damjan Žibert

S Pučkovim mnenjem se strinja tudi 27-letni Lazar: "Glede na stil boksanja in način razmišljanja, so mi vedno govorili, da je profesionalni boks zame bolj primeren kot olimpijski. Zato sem želel tudi čim prej oditi med profesionalce. Najprej smo želeli doseči čim več uspehov v olimpijskem boksu, tako nabrati izkušnje in se utrditi za profesionalni boks. V teh osmih letih smo sprejeli večino ponujenih borb, da smo nabrali čim več izkušenj. Sprejeli smo vsako borbo, tudi če tekmec ni bil povsem točen na tehtanju. Samo zato, da bi nabrali prepotrebne izkušnje." Lazar je sicer prvič državni prvak postal pri 19 letih, ko je slavil v kategoriji do 91 kilogramov. Še bolj fascinantno je, da se je pred tem z boksom ukvarjal vsega slabe štiri mesece.



Njegov prvi tekmec bo Zoran Đođ. Borec, ki se ga slovenski ljubitelji borilnih veščin zagotovo spomnijo z dogodka CFC 5, ko je z davljenjem v prvi rundi izgubil proti Marku Drmonjiću. Primarna disciplina Hrvata je seveda boks, tako da Lazarja že v profesionalnem debiju čaka zahteven preizkus. "Že prvi tekmec ima 50-60 amaterskih borb in tudi več kot 25 profesionalnih borb v mešanih borilnih veščinah. Za prvi dvoboj relativno težak nasprotnik. Nočemo, da se Denis navadi na slabše tekmece in hkrati na takšen način ostane realen. Cilj je čimprej biti med 100 najboljših borcev na svetu ter tako priti do borb proti najboljšim. To želimo doseči v treh do petih letih," povem menedžer boksarske promocije Pučko.





Do nastopa na olimpijskih igrah mu je zmanjkala vsega ena zmaga. FOTO: Miro Majcen