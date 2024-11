'Skromni' Fabjan napovedal, da bo aprila v Stožicah padel bivši UFC prvak

Miran Fabjan v dvoboju z Aleksandrom Ilićem - Jokerjem ni veljal za favorita. Za nameček je srbski borec bolje začel in že v uvodnih sekundah konkretno "stresel" slovenskega tekmeca, ki pa je v nadaljevanju prve runde prevzel pobudo, sredi druge pa slavil s tehničnim nokavtom. Sodnik je borbo prekinil po seriji udarcev v glavo, ko sta bila borca na parterju.

Če smo od Fabjana vajeni širokoustnih napovedi pred obračuni, je po borbah – ne glede na razplet – običajno zelo spoštljiv do tekmecev in tako je bilo tudi tokrat.

"Borba je bila aktivna, danes sem zmagal jaz, a že jutri to ne bo pomembno. Čez deset let se bomo spominjali dogodka, ljudi, ki smo jih spoznali. Vedno pravim isto. Jutri je nov dan, gremo dalje in rastemo. MMA raste, dvorane se polnijo. To je lep čas za bit MMA navijač in borec. Važna je zgodba, akterji bodo šli v pozabo. Zgodba, dogodki, šport pa bo ostal," je dejal po koncu dogodka v razprodani zagrebški areni.