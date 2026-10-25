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Borilni športi

Slavje se je sprevrglo v bolečino: korejski sodnik poškodoval borca

25. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Kim Ji Young

Pregovor, da nesreča nikoli ne počiva, je na svoji koži lepo občutil korejski borec Kim Ji Young. V drugi rundi lokalne organizacije TFC je s tehničnim nokavtom premagal rojaka Kima Juna Wooja. Slavje pa mu je skoraj v istem trenutku pokvaril sodnik, ki mu je zadal najhujšo poškodbo borbe.

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Kim Ji Young je z odlično levico v telo na tla spravil svojega nasprotnika Kima Juna Wooja. Ta ni mogel nadaljevati in sodnik je bil primoran predčasno ustaviti borbo. Ravno to pa je storil na morda najslabši možni način. V želji, da bi preprečil, da Young tekmecu na tleh zadane še kakšen udarec, se je "vrgel" na padlega borca, ob tem pa je grdo padel na levo nogo zmagovalca.

Ta se je v trenutku zgrudil od bolečine in slavje se je kmalu sprevrglo v krike neznosne bolečine. Young je nekaj minut preživel na tleh, ob pomoči zdravniškega osebja pa se je vendarle spravil na noge. Posledice nesrečnega pripetljaja še niso znane, sluteč po grimasah pa se mu ne piše nič lepega.

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