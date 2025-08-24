Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Borilni športi

'Imaš 15 sekund da vstaneš, ali pa te bo tvoja princesa vlekla nezavestnega iz dvorane'

Beograd, 24. 08. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
15

Miran Fabjan ima za seboj barvito preteklost. Sam je priznal, da je imel težave z odvisnostjo od drog in agresijo. A v zadnjih letih se je poskušal spremeniti, kar je vidno tudi na njegovi karieri v mešanih borilnih veščinah, ki je v tem času poskočila v višave. Zdaj je obelodanil anekdoto z nedavne košarkarske prijateljske tekme v Beogradu med Srbijo in Slovenijo, na katero je zelo ponosen.

Slovenska košarkarska reprezentanca je minuli teden gostovala v Beogradu, kjer je v razprodani Bograjski Areni visoko izgubila proti domačinom, ki so zmagali z izidom 106:72. Med občinstvom so bili številni Slovenci, med njimi pa je zelo izstopal slovenski MMA borec Miran Fabjan, ki je nekaj dni po tekmi na družbenih omrežjih objavil zapis anekdote s tekme.

Miran Fabjan
Miran Fabjan FOTO: FNC

"Pridemo v dvorano, vsak se usede na svoj stol, z otroci se smejimo in čakamo na tekmo. Dva vrsti pod nami sedi en malo nabildan fant in z njim ženska, oba v poznih dvajsetih letih. Do njihovih mest pride mlada družina, tata, mama in dva otroka, povejo paru da sedijo na njihovih sedežih in jih lepo prosijo da se umaknejo. Fant jim pove, da se nebosta umaknila in ignorira mamo. Ta mu obupana pove da so prisli od daleč, da je otrok velik navijač Jokića in ga prosi naj se umakne," je Fabjan opisal položaj v katerem se je neznana družina znašla na tribunah prepolne Beograjske Arene.

Nato je nadaljeval z opisom neljubega dogodka: "Model jo ignorira, sedi na sedežu in gleda na igrišče, isto počne njegova punca. Jst to opazujem, prepir traja par minut, družina obupana vidi da ne bo uspeha in pove otroku, da se pač ne morejo usesti na stolice. Otrok začne jokati, mama obupano gleda ta dva d**ila ki mirno in brez slabe vesti sedita na njihovih mestih. Jaz opazujem situacijo, pritisk mi narašča, razmišljam da stopim do tipa in da mu zavalim šut v glavo. Najprej se umirim, pogledam moje otroke in Saro (Popović), ki šokirano opazujejo situacijo in pogledujejo v mene, stopim do fanta in mu povem: 'Imaš 15 sekund da vstaneš ali pa te bo tvoja princesa vlekla nezavestnega iz dvorane'. Punca se naredi pametno, hoče nekaj povedat, vendar jo fant ustavi, se brez besed dvigne in odide."

Preberi še Fight of Nations [TM]: Aleksić premagal Ruprehta, Ilićeva ekipa povedla

 Na koncu je opisal svoje občutke po srečnem razpletu dogodkov: "Družina me pogleda, se mi zahvali, Sara mi ponosno zaploska, moja fanta pa pokata od ponosa. Tata je naredil dobro delo!" Mirana Fabjana lahko redno spremljate v vlogi trenerja na VOYO, kjer se trenutno predvaja resničnostni šov Fight of Nations [TM]. 

miran fabjan beograd slovenija srbija Fight of Nations
Naslednji članek

Madžarska boksarska senzacija ni razočarala

SORODNI ČLANKI

Fight of Nations [TM]: Aleksić premagal Ruprehta, Ilićeva ekipa povedla

Sanjska Laura pozirala v bikiniju

Fight of Nations [TM]: V dvorano prišel legendarni Cro Cop

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DasaizDalasa
24. 08. 2025 11.38
Najbolj elegantno bi bilo stopiti do enega varnostnika, pa naj to rešuje tisti ki je pristojni.
ODGOVORI
0 0
simc167
24. 08. 2025 11.38
To mi delaj
ODGOVORI
0 0
Oliguma
24. 08. 2025 11.36
+2
Itak se je vsral..Rocky Balboa Slovenija pozna cel svet..tak da...
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
24. 08. 2025 11.24
+5
🤣🤣👌🤝 bravo!
ODGOVORI
6 1
prdara
24. 08. 2025 11.20
-7
drogeraš je vedno drogeraš in vedno bo drogeraš,neglede na to kako dobra dela dela potem
ODGOVORI
5 12
The T3chno
24. 08. 2025 11.26
+2
Ja res je. In po njegovem obnašanju in vedenju se vidi, da mi glih "dihtih". Sej prav in lepo, da se je zavzel za družino ampak, kljub temu, da to ni bil njegov problem, je v trenutku pomislil, da bi mladeniča našutiral v glavo. A kar našutiral bi ga in ne odstranil.... če ni v glavi je pač v rokah.
ODGOVORI
4 2
PinkFrižider
24. 08. 2025 11.32
Cilj opravičuje sredstva..
ODGOVORI
0 0
kor22
24. 08. 2025 11.32
+1
Normalno take kao frajerčke je treba samo pokat
ODGOVORI
1 0
zarjagregor
24. 08. 2025 11.33
+0
Kapo dol, človek se je rešil droge in še uspel v żivljenju. Zelo, zelo redkim to uspe. Za tem stoji močna volja. Večina se niti cigaretam ne zna odreči.
ODGOVORI
1 1
AshBurton
24. 08. 2025 11.37
Vsak normaln bi moral tega mladenica nasuterat!!!
ODGOVORI
0 0
Zuzaa11
24. 08. 2025 11.42
Ok Joze strucko 😂
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
24. 08. 2025 11.18
+5
Bravo! Končno en dober članek z lepim koncem.
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110