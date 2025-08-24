Slovenska košarkarska reprezentanca je minuli teden gostovala v Beogradu, kjer je v razprodani Bograjski Areni visoko izgubila proti domačinom, ki so zmagali z izidom 106:72. Med občinstvom so bili številni Slovenci, med njimi pa je zelo izstopal slovenski MMA borec Miran Fabjan , ki je nekaj dni po tekmi na družbenih omrežjih objavil zapis anekdote s tekme.

"Pridemo v dvorano, vsak se usede na svoj stol, z otroci se smejimo in čakamo na tekmo. Dva vrsti pod nami sedi en malo nabildan fant in z njim ženska, oba v poznih dvajsetih letih. Do njihovih mest pride mlada družina, tata, mama in dva otroka, povejo paru da sedijo na njihovih sedežih in jih lepo prosijo da se umaknejo. Fant jim pove, da se nebosta umaknila in ignorira mamo. Ta mu obupana pove da so prisli od daleč, da je otrok velik navijač Jokića in ga prosi naj se umakne," je Fabjan opisal položaj v katerem se je neznana družina znašla na tribunah prepolne Beograjske Arene.

Nato je nadaljeval z opisom neljubega dogodka: "Model jo ignorira, sedi na sedežu in gleda na igrišče, isto počne njegova punca. Jst to opazujem, prepir traja par minut, družina obupana vidi da ne bo uspeha in pove otroku, da se pač ne morejo usesti na stolice. Otrok začne jokati, mama obupano gleda ta dva d**ila ki mirno in brez slabe vesti sedita na njihovih mestih. Jaz opazujem situacijo, pritisk mi narašča, razmišljam da stopim do tipa in da mu zavalim šut v glavo. Najprej se umirim, pogledam moje otroke in Saro (Popović), ki šokirano opazujejo situacijo in pogledujejo v mene, stopim do fanta in mu povem: 'Imaš 15 sekund da vstaneš ali pa te bo tvoja princesa vlekla nezavestnega iz dvorane'. Punca se naredi pametno, hoče nekaj povedat, vendar jo fant ustavi, se brez besed dvigne in odide."