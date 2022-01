Slovenec, ki v Ngannoujevi domači vasi snema film: Francis je idol za tukajšnjo mladino

V bistvu sem do ideje prišel zato, ker se mi je zdelo čudno, da še nihče ni posnel dokumentarca o tako zanimivi temi. Zdaj, ko sem enkrat tukaj dol, mi je bolj jasno, zakaj ne. Kamerun je precej nevarna država, trenutno tukaj celo poteka vojna. V vasi, kjer se nahajam, sicer vojne ne občutimo, a le približno 20 kilometrov stran se nahaja neuradno samostojna država z imenom Ambazonija, ki je v vojni s Kamerunom. Tako da pogoji za snemanje filma niso idelani. Ampak tako je, Kranjčani smo taki, da radi rinemo, kamor ni treba. Ampak šalo na stran, mogoče me privlači ravno ta nepredvidljivost, ki na koncu daje še večji pomen mojemu delu tukaj. Idejo za film sem dobil sam, zasnovo za film pa sva potem v veliki meri oblikovala skupaj s Samom, trenerjem, ki deluje v okviru fundacije Francisa Ngannouja, ki ima kot grafični oblikovalec veliko znanja o vizualnem pripovedovanju zgodb. Super je, sodelujeva, kot da bi se poznala že sto let.

Tako je, film bo celovečerni, zgodba se bo osredotočala predvsem na fanta, ki mu je ime Takoudjou Franck Leonardo. Sam ga je označil za najbolj perspektivnega in si zadal cilj, da iz njega naredi dobrega borca in ga spravi v Evropo. Fant ima sicer težko življenjsko zgodbo, saj ga je oče zapustil, mama pa umrla, tako da sedaj živi s teto. No, za povrh pa je nedavno dobil še malarijo, zaradi česar smo bili pred kratkim v bolnišnici. A to ga ne ustavi, bolezen zdravi s tabletami in obenem pridno trenira naprej. Film bo tudi pokazal, kje je odraščal Francis in kako sedaj odraščajo ti otroci, ki so del programa njegove fundacije. Dejansko bo pokazal življenje v Batié iz prve roke. Mogoče si mnogi, ki že vsaj delno poznajo Francisovo zgodbo, predstavljajo, da je tu zgolj en velik rudnik peska in to je to, a tu je še veliko več.

Ja, v bistvu bo v ozadju filma predstavljeno tudi moje razmišljanje, kot misli enega Evropejca, ki pride v povsem drug svet. A konec koncev imamo vsi, ne glede na to, kje živimo, podobne sanje, radi bi naredili nekaj iz sebe in počeli to, kar imamo radi.

Tako je. Preden sem se odločil, da izpeljem ta projekt, so mi nekateri govorili, da ne morem filma posneti kar sam, a sam menim nasprotno. Zato sem se odločil, da grem v Kamerun brez ekipe in film posnamem povsem sam.

Sam Crooke je mlad Anglež, ki tukaj prostovoljno opravlja delo trenerja brazilskega jiu-jitsuja za otroke, ki so del programa fundacije Francisa Ngannouja. Je večkratni britanski prvak, tukaj pa več kot le trener, saj v vseh pogledih skrbi za otroke, ki jih trenira. Sam je dejansko pustil svoje življenje v Angliji, da lahko tukaj pomaga otrokom. Zanje je več kot samo trener, saj za njih skrbi kot njihov oče. Mogoče uradno nima naziva vodje fundacije, a za otroke tukaj je on najpomembnejši.

V Batié sem prišel po Samovem povabilu. Povezala sva se, tako kot se danes najbolj pogosto povezujemo, torej prek socialnih omrežij. Najprej sva si nekaj časa sledila na Instagramu , nato je stekla debata o Francisu, UFC-ju, fundaciji, filmskem svetu … in sedaj sem tu. Skupaj sva dobra ekipa, ker spoštujeva delo drug drugega. Rad rečem, da ima on črn pas v brazilskem jiu-jitsuju, jaz pa črn pas v ustvarjanju filmov.

Ko ste malo prej rekli, da se prišli v povsem drug svet, kakšni so bili prvi vtisi, ko ste pristali v Kamerunu?

Res je, ko sem v Douali stopil z letališča, me je presenetil smrad, ki ga je težko opisati. Potem sem dojel, da je to verjetno zaradi pomanjkanja vode. Ni dežja, da bi spral ceste, vodo, s katero se tuširamo, nam na primer pripeljejo iz enega velikega zbirališča, tako da, ko pride do sem, je že precej postana. Presenetilo me je tudi, da v bolnišnici nimajo pitne vode. Tako da ja, kar se tega tiče, je za nas Evropejce kar šok. Kamerun je precej revna država, poleg pomanjkanja vode tudi elektrika ni stabilna. Ampak ljudje so pozitivni, nasmejani. Se mi zdi, da smo zahodnjaki stalno pod stresom, obremenjujemo se s tem, kaj moramo storiti, ves čas imamo roke polne dela, hitimo in hočemo nekaj več. Tukaj pa ljudem dobesedno 'dol visi', materialno gledano nimajo praktično nič, a so neizmerno veseli.

Prej ste že omenili fundacijo Francisa Ngannouja, o njej je na spletu moč prebrati, da gre za športno usmerjen projekt, ki preko borilnih veščin otrokom daje možnost za boljšo prihodnost. Kako bi jo opisali vi?

Fundacija je v bistvu ena velika telovadnica, kjer imajo ti fantje vsak dan, včasih tudi po dvakrat na dan, treninge. Stavba, kjer ima fundacija prostore, je bila včasih namenjena proizvodnji kave, zadnjih deset let, preden jo je odkupila fundacija, pa je bila prazna. Telovadnica je za razmere v Kamerunu res dobra, eno podjetje je doniralo blazine, poslalo kimone za otroke in dalo tiskati majice za otroke. Poskrbljeno je, da je fundacija oskrbovana z vodo in elektriko, poleg treningov tu potekajo še druge dejavnosti, na primer filmski večeri, seveda pa si bomo skupaj tudi ogledali Francisovo borbo.

Treba se je zavedati, da jim je bila tukaj ponujena edinstvena priložnost in fantje to vidijo kot izhod iz težke situacije, v kateri se nahajajo. Tako kot Francis želijo iz sebe narediti prave borce. To so njihova vrata v svet, zato je slogan fundacije fighting for the future (Borb za prihodnost op. a.).