Slovenija bogatejša za dva evropska prvaka in podprvakinjo v MMA-ju

Uspeh Frlica in Kožuhove pa sta nadgradila Chiril Negru in Domen Vergles, ki sta postala evropska prvaka. Negru je bil v prvem krogu mladinske velterske kategorije prost in je tako tekmovanje začel v četrtfinalu, kjer se je pomeril s predstavnikom Bolgarije Kristjanom Kanevom in ga premagal s tehničnim nokavtom. Slovenskega borca je v polfinalu čakal težek obračun s kapetanom srbske reprezentance Ognjenom Mićovićem, ki je imel bučno podporo domačega občinstva. A 18-letnega Negruja to ni vrglo iz tira in po soglasni sodniški odločitvi se je uvrstil v veliki finale. Tam se je pomeril z Armencem Spartakom Mikajeljanom in tudi njega premagal s soglasno sodniško odločitvijo ter se tako kot prvi predstavnik slovenske reprezentance okitil z naslovom evropskega prvaka.