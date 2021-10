Slovenija bogatejša za štiri svetovne prvake

Novopečeni svetovni prvaki v kikboksuorganizacije Wako so postali Tilen Zajc, Staša Lipnik, Urša Terdin in Timotej Zavec. Izlačan Zajc je naslovu svetovnega prvaka v disciplini point-fighting v kategoriji do 74 kilogramov iz leta 2017 dodal še naslov svetovnega prvaka (v isti disciplini) do 79 kilogramov. V finalu je z rezultatom 12:9 premagal Nemca Gabriela Petersa Sandra.