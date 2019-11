Slovenija ima novega svetovnega prvaka v borilnih športih

Blesteli pa so tudi drugi tekmovalci. V duo sistemu so zlate medalje osvojili še Gal Košir in Andraž Žlindra, Nika Kotar in Luka Čirovič ter Matic Jakšič in Lovro Divjak. Srebro si je priboril Lene Kostanjšek ter duo par Jedert Jevševar in Maruša Rus, bron pa so osvojili Nejc Zorc, Iva Simčičin Maja Povšnar. "Še eno četrto, štiri peta in tri sedma mesta so izjemen zaključek letošnje tekmovalce sezone v mednarodni areni," je povedal predsednik ju-jitsu zveze Robert Perc, ki pa je izpostavil tudi spoštljiv odnos članov ekipe, nad katerim so bili navdušeni tudi prireditelji.

"Po prihodu v Abu Dhabi sem iz ust organizatorja, kolegov ostalih zvez in sodnikov slišal veliko lepih in pohvalnih besed o reprezentanci, obnašanju na tatamijih in ob tatamijih, korektnemu odnosu do tekmovalcev in trenerjev ostalih reprezentanc, prikazano znanje in srčnost ter ekipni duh, s katerim se lahko suvereno ponašamo in primerjamo z veliko večjimi in močnejšimi reprezentancami,"je sklenil.

Tudi mlajše selekcije do odličij

Slovenski tekmovalci v ju-jitsu tako počasi zaokrožujejo zelo uspešno leto. Pred mesecem dni so namreč v mladinskih konkurencah na svetovnem prvenstvu do 16 in evropskem prvenstvu do 18 in 21 let prav tako posegli po najboljših rezultatih. Osvojili so namreč kar devet medalj, in sicer zlato in srebrno na svetovnem prvenstvu ter pet srebrnih in dve bronasti na evropskem.