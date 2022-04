Slovenija v Sofijo s pomlajeno ekipo, katere glavni adut je Andreja Leški

Med 29. aprilom in 1. majem bo v Sofiji potekalo evropsko prvenstvo v judu, na katerem bo kot vedno za medaljo konkurirala tudi slovenska reprezentanca, ki jo sestavlja pet judoistov, štiri judoistke in trije trenerji. Med potujočimi ni aktualne evropske prvakinje in olimpijske podprvakinje Tine Trstenjak, pa tudi ne aktualne evropske podprvakinje Kaje Kajzer. V bolgarsko prestolnico pa bo odpotovala aktualna svetovna podprvakinja Andreja Leški, ki bo kot prva nosilka v kategoriji do 63 kilogramov glavna favoritinja za zlato medaljo.

V Sofiji bo Slovenija lovila že 52. medaljo na evropskih članskih prvenstvih v judu. Prve je že leta 1969 osvojil Stanko Topolčnik, ki je v belgijskem Ostendeju osvojil bronasto kolajno. 48 medalj pa so nato v času samostojne Slovenije osvojili Petra Nareks (pet bronastih in eno srebrno), Raša Sraka Vuković (eno zlato in srebrno in tri bronaste), Lucija Polavder (dve zlati, eno srebrno in pet bronastih), Urška Žolnir (zlata, srebrna in dve bronasti), Vlora Beđeti (ena bronasta), Anamari Velenšek (ena srebrna in tri bronaste), Tina Trstenjak (tri zlate, tri srebrne in ena bronasto), Maruša Štangar (eno bronasto), Klara Apotekar (bronasto), Andreja Leški (bronasto) Kaja Kajzer (srebrno), Aljaž Sedej (bronasto), Rok Drakšič (zlato in pet bronastih), Adrian Gomboc (zlato in srebrno), dvakrat pa je na ekipni tekmi bron osvojila ženska reprezentanca.

icon-expand Lucija Polavder je s sedmimi medaljami najuspešnejša slovenska judoistka na evropskih prvenstvih FOTO: Damjan Žibert

Slovenske barve bodo tokrat zastopale štiri judoistke: Poleg Leškijeve bo v kategoriji do 63 kilogramov nastopila še mlada Lia Ludvik, v kategoriji višje (do 70 kilogramov) bo nastopila Kranjčanka Anka Pogačnik, v kategoriji nad 78 kilogramov pa njena klubska kolegica Urška Torkar. Poleg štirih deklet bo na prvenstvo odpotovala tudi Anamari Velenšek, ki bo tokrat na prvenstvu v vlogi trenerke. Poleg nje bosta v slovenski ekipi še vodja odprave Gregor Brod in trener ljubljanskega Bežigrada Andrej Šturbabin.

icon-expand Ženski del slovenske judo reprezentance FOTO: Judo zveza Slovenije

V moški konkurenci bodo tekmovali David Štarkel do 60 kilogramov, Martin Hojak in Juš Mecilošek do 73 kilogramov, Matej Vidmar do 81 kilogramov in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov.

icon-expand Moški del slovenske judo reprezentance FOTO: Judo zveza Slovenije

Tokrat na prvenstvo stare celine ne bo odpotovala Tina Trstenjak, ki je lani v Lizboni osvojila že tretji naslov evropske prvakinje, na olimpijskih igrah v Tokiu pa nato še drugo olimpijsko medaljo. Ob njeni ter ob odsotnosti najbolj dominantne borke kategorije do 63 kilogramov zadnjega časa Clarisse Agbegnenou, ki je zaradi nosečnosti prekinila športno kariero, bo glavna favoritinja za osvojitev zlate medalje in s tem glavni adut Slovenije Andreja Leški. 25-letna Koprčanka je pred odhodom v Bolgarijo povedala: "V zadnjem obdobju so me pestile številne poškodbe, zato sem bila veliko pri fizioterapevtih in zdravnikih. Situacija se obrača na bolje in upam, da bom za na tekmo čim bolje pripravljena. V Sofijo grem z željo pokazati dobre borbe, če mi to uspe, rezultat ne bo izostal."

V slovenski reprezentanci ne bo tudi aktualne evropske podprvakinje in pete z lanskih olimpijskih iger Kaje Kajzer, ki še okreva po poškodbi rame.

Leškijeva je na lanskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo, ki jo je dober mesec dni kasneje na svetovnem prvenstvu nadgradila s srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu. Primorko je v finalu premagala že omenjena Agbegnenoujeva, ki je kasneje v finalu olimpijskih iger premagala še Trstenjakovo. 25-letnica pa na olimpijskih igrah v Tokiu žal ni mogla nastopiti, saj pravila dovoljujejo nastop le eni tekmovalki na državo v posamezni kategoriji, na prvenstvo pa je tako odšla takrat aktualna olimpijska prvakinja Trstenjakova.

icon-expand Andreja Leški FOTO: AP

V moškem delu ekipe najvišje uvrščeni na svetovni judo lestvici (34. mesto) Vito Dragič pa je svoje občutke in pričakovanja pred enim izmed judoističnih vrhuncev sezone opisal takole: "Po lanski sezoni sem že skoraj obesil kimono na klin, toda pustil sem si odprte možnosti. Po novem letu sem dobil motivacijo, ki mi jo je dal drugi otrok, ki ga s partnerko pričakujeva. Nato sem se udeležil tekme European Open v Beogradu, kjer sem zmagal in to mi je dalo še dodaten zagon. Upam, da v Sofiji prikažem dobre borbe." Predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf je ob predstavitvi mlade slovenske reprezentance povedal: "Vesel sem, da gre na člansko evropsko prvenstvo številna ekipa z dobri obeti za odlične uvrstitve. Počasi prihaja do novega cikla olimpijskih kvalifikacij in verjamem, da bodo naši športniki že v Sofiji pokazali, kam spadamo."

icon-expand Slovenska judo reprezentanca s predsednikom JZS Lovrencijem Galufom FOTO: Judo zveza Slovenije