Sloveniji pet odličij na balkanskem prvenstvu v karateju

56-članska slovenska karate reprezentanca se je minuli vikend borila na 24. Balkanskem prvenstvu v karateju, ki je potekalo v Sarajevu. Slovenske karateistke in karateisti so v konkurenci 1297 tekmovalcev iz 13 držav osvojili pet medalj in se glede na skupno bero medalj uvrstili na 9. mesto.

Edine zlate medalje za Slovenijo se je razveselila Elizabeta Molnar (KK Ljubljana), ki je v starostni skupini do 21 let pokorila konkurenco v kategoriji do 68 kilogramov. Molnarjeva je za zlato odličje morala premagati predstavnice Hrvaške, Severne Makedonije, Romunije in v finalu Grčije.

Elizabeta Molnar FOTO: Toni Mavsar icon-expand

Njen uspeh je z drugim mestom dopolnila klubska kolegica Zala Maria Žibret, ki je bila v kategoriji višje druga. Žibretova je morala po štirih zmagah poraz priznati šele v finalu proti hrvaški predstavnici.

Zala Maria Žibret FOTO: Toni Mavsar icon-expand

Drugo mesto v borbah je osvojila tudi ekipa kadetinj Lia Krvina (KK Kolektor Idrija), Nana Zupančič (Adela Medic) in Nika Mlakar (Društvo za karate Celje), ki je premagala ekipo Črne gore, Bolgarije in Kosova, v finalu pa izgubila proti Hrvaški.

Lia Krvina, Nana Zupančič in Nika Mlakar FOTO: Toni Mavsar icon-expand

Tretje mesto je osvojil še en predstavnik KK Ljubljana, in sicer Bor Žibret, ki si je bron priboril v kategoriji do 75 kilogramov.

Bor Žibret FOTO: Toni Mavsar icon-expand

Tretja je bila tudi ekipa deklet do 21 let, v kateri so tekmovale Molnarjeva, Žibretova, Taša Mau Muzik (KK Ljubljana) ter Vita Audič (KK Trbovlje). Za las je medaljo v posamični konkurenci zgrešila kadetinja Lia Krvina, ki je bila v kategoriji do 61 kilogramov na koncu peta, kar pet slovenskih reprezentantov pa je tekmovanje zaključilo na sedmem mestu. To so bili Nika Kotnik, Vuk Keleman, Aleksander Gačič (vsi trije KK Kranj), Mitja Kuraj (KK Rogaška) in Benjamin Mešanovič (KK Velenje).

Taša Mau Muzik, Elizabeta Molnar, Zala Maria Žibret in Vita Audič FOTO: Toni Mavsar icon-expand

Slovenske borke in borci in so skupno gledano zmagali 44 borb in dosegli 197 točk, 24 izmed 44 tekmovalcev v borbah pa je doseglo vsaj eno zmago. "Tovrstna mednarodna tekmovanja niso le priložnost za medalje, ki so športnikom izjemno pomembna motivacija. So tudi trda šola učenja, ozaveščanja rezerv, pogledov na vse možnosti napredka, kar nam bo služilo za delo na ravni reprezentance v pripravah na MEP 2025", je 24. Balkansko prvenstvo na kratko zaokrožil selektor Sašo Vaš. V Sarajevu je bila sicer najuspešnejša domača reprezentanca Bosne in Hercegovine, ki je osvojila kar 14 zlatih, sedem srebrnih in 15 bronastih medalj.