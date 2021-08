Slovenke z zmago na Portugalskem do nastopa na SP

V četrti tekmi evropskega prvenstva so v skupini C premagale domačinke turnirja, ekipo Portugalske. Čeprav so Slovenke po prvem polčasu zaostajale za dve točki (30:28), so se v drugem razigrale in tekmice povozile, saj so jim dovolile le 23 doseženih točk, s trdno obrambo so se jim odpirale dobre možnosti za lažje doseganje točk v napadu, na koncu pa so na parket stopile prav vse reprezentantke. Končni rezultat 72:53 priča o dominantnosti Slovenk v drugem polčasu, s tem pa so se izpolnile tihe sanje o uvrstitvi na svetovno prvenstvo in Slovenija zasluženo lahko slavi.