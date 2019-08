Slovenska boksarka, ki ne pozna poraza: Fantje do mene gojijo pravo strahospoštovanje

Boks ni rezerviran le za tradicionalno močnejši spol, v tem športu se v zadnjem času preizkuša tudi vse več deklet. Slovenska boksarka Tanja Ovsenik, ki v boksarskih vodah pluje že dobrih devet let, se je pred tremi leti v želji po novih boksarskih znanjih preselila v Kanado. Tam se pridno poti v boksarskem ringu, v želji, da postane absolutna svetovna prvakinja, večkrat na leto pa jo pot zanese tudi v Slovenijo.

Boksarka velterske kategorije, ki doslej še ne pozna poraza. Tanja Ovsenikje ena izmed slovenskih ambasadork ženskega boksa, ki svoje boksarske izkušnje pili na drugi strani Atlantika. "V Kanado sem se preselil pred tremi leti, od takrat živim tam, z izjemno kadar pridem domov na obisk k staršem. Zakaj Kanada? Odločila sem se, da bom boksala v tujini. Iskala sem vizo za Ameriko, a so pogoji precej zahtevni. Tako sem se odločila za kanadsko delavno vizo, ki mi omogoča da potujem tudi v Ameriko. Ko sem se preselila v Kanado tam nisem poznala nikogar, zato je bilo v začetku zelo težko. Večinoma sem se družila z ljudmi, s katerimi smo velik del časa preživeli skupaj tudi v telovadnici," pojasnjuje svojo odločitev o selitvi. V najstniških letih jo je pot zanesla v košarko, nato pa je v željo po novih izzivih košarkarsko žogo postavila v kot in pri dvajsetih izbrala boks. "Po desetih letih košarke sem se odločila za šport, kjer bo vse odvisno od mene, ne od ekipe. Iskala sem šport podoben košarki, boks je po borbenosti in gibanju zelo blizu temu," pojasnjuje svojo odločitev.

Slovenska v ringu še ni doživela poraza. FOTO: Mette Nielsen Photography

"Sicer se me kar bojijo, do mene gojijo neke vrste strahospoštovanje" Nenavadna izbira za dekle, si je ob tem mislil marsikdo, a Tanja je kmalu pokazal, da misli resno. V začetku je trenirala z dekleti, saj je bila prepričana, da se med fanti ne bi počutila prav dobrodošlo. Boks je po prepričanju nekaterih še vedno šport rezerviran zgolj za moške. Na srečo se je motila. Moški kolegi so jo dobro sprejeli medse. "Po vsem tem času, ob razvoju boksa in vse več uveljavljenih ženskih imenih, tudi moški nimajo več težav pri sprejemanju ženskega spola v telovadnici. Mene so sprejeli z odprtimi rokami. Z veseljem mi pomagajo," prizna Gorenjka, še vedno pa se globoko nasmeji ob odzivu moškega spola, ko razkrije svojo dolgoletno strast: "Najprej mi vsi rečejo, češ da izgledam močna, potem pa me vprašajo, če bi se upala pomeriti z njimi v ringu. Prepričani so, da bo odgovor negativen, a povem jim, da s tem nimam nikakršnih težav. Sicer se me kar bojijo, do mene gojijo neke vrste strahospoštovanje."

Fury je bil zame vedno pravi fenomen. Njegovo gibanje v ringu. Ni kot Joshua, ki izgleda kot neke vrste bodybuilder. V težki kategoriji je še veliko, zaenkrat, nepoznanih imen, ki imajo veliko možnosti. Že samo v Kanadi je nekaj takšnih. Mislim, da bo še zelo zanimivo. —Tanja Ovsenik

"Številni profesionalni boksarji, ne glede na titule še vedno hodijo v službe" Kljub, v zadnjem času, povečanemu številu deklet v boksarskih ringih, pa so razlike med spoloma še vedno zelo občutne. "Moški dominirajo v boksu, ženske pa smo deležne manj pozornosti. Promotorji le redko uvrstijo ženske borbe na seznam. Ženski boks je po mnenju številnih še vedno slabše gledan, spet drugi so napačno prepričani, da gre za manj kvalitetnega. Vsekakor se moramo bolj boriti, da si prislužimo prostor. Je pa res, da se stvari spreminjajo, odkar so ženski boks uvrstili tudi na olimpijske igre,"pojasnjuje državna prvakinja srednje kategorije iz leta 2013. Boks je šport, v katerem se obračajo velike vsote denarja. Floyd Mayweather je tako dolgo časa kraljevala na vrhu lestvice najbolje plačanih športnikov. Vendar pa je stanje v boksu vse prej kot rožnato. "Številni profesionalni boksarji, ne glede na titule še vedno hodijo v službe. V moji telovadnici imata vsaj dva boksarja državne naslove, pa sta kljub temu primorana služiti denar še na druge načine. Naslov ne prinese bajnega bogastva. Dokler ne pridejo velike, pomembne borbe in promotorji, si primoran hoditi tudi v službo. Tudi v ženskem boksu je tako, čeprav je malo verjetno, a bom sama od tega nekoč lahko živela. To ni moj cilj. Nimam namena postati milijonarka," zatrjuje Gorenjka.

Upa, da se bo v nadaljevanju leta 2019 imela priložnost predstaviti slovenski publiki na borilnem spektaklu, ki se bo odvil jeseni v ljubljanskih Stožicah. FOTO: Virgil Barrow

Prednost pred denarjem imajo lovorike. Slovenska boksarka ne skriva želja po tem, da bi se nekoč zavihtela na sam vrh velterske kategorije. "Želim postati absolutna svetovna prvakinja in imeti v lasti vse najpomembnejše štiri titule. Zaradi manjše konkurence je v ženskem boksu to lažje izvedljivo kot v moškem. Claressi Shields je to uspelo v manj kot desetih borbah. Pričakujem, da bi lahko v naslednjih dveh letih imela borbe za vse te štiri pasove," pojasni z odločnostjo v glasu. Na obzorju pa naj bi bil tudi obračun s še eno ambasadorko slovenskega boksa – Emo Kozin. Dekleti sta stari znanki, med pripravami na borbe na Madžarskem sta bili sparing partnerici. "Zadala sem si cilj, da se najprej preizkusim v velterski ali super velterski kategoriji. Moja naravna 'kilaža' sicer ustreza Emini kategoriji," pojasni Ovsenikova in se le nasmehne, ob omembi, da je tako slovenski ženski boksarski spektakel, ko se bo pomerila s Kozinovo, le še vprašanje časa. "V bližnji prihodnosti,"se namuzne.

Komentiranje bo dosti manj naporno kot borba v ringu. Če ne drugega, se na komentiranje ne pripravljaš osem tednov. Vsak obračun zahteva veliko mero trdega dela, dogajanje v ringu je le še pika na i —Tanja Ovsenik