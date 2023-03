Slovenska borilna poslastica: Dajčman se bo pomeril proti Fabjanu

Slovenska organizacija mešanih borilnih veščin bo ta konec tedna postregla s pravo borilno poslastico. Na Valhalla Fight Night 6 se bosta namreč po novem v glavni borbi večera pomerila slovenska borca Tadej Dajčman in Miran Fabjan.

Novica o borbi slovenski težkašev je odjeknila le dva dni pred VFN 6, saj sta imela borca sprva načrtovane druge nasprotnike. Tadej Dajčman bi se moral v glavni borbi večera pomeriti proti Mihaiju Simionu, a je romunski borec tik pred zdajci odpovedal borbo in organizatorja Nejca Preložnika pustil v zadregi. A je Preložnik je to hitro rešil, saj je v glavno borbo večera vskočil veteran slovenskih borilnih veščin Miran Fabjan, ki se po skoraj 15 letih vrača v mešane borilne veščine. Sprva bi se moral pomeriti proti mlademu Avstrijcu Janu Krawariku, a je z veseljem sprejel borbo z Dajčmanom, s katerim sta še pred nekaj dnevi drug zraven drugega sedela na tiskovni konferenci in odgovarjala na vprašanja.

"Pripravljen sem bil na Simiona, na borbo na tleh, obrambo proti rušenjem, imel sem narejen načrt in potem mi je Nejc javil, da je Simion zbolel ... s kom se boriti sedaj? Preigravali smo opcije, a ker ni bilo nič pametnega, mi je Nejc rekel: dobiš Mirana, to je to. Je slovenska legenda K-1, to ni kar tako ... potreboval sem nekaj časa, da sem premislil, potem pa suvereno rekel, da sprejmem borbo. Mislim, da bo borba še bolj zanimiva za gledalce, kot bi bila drugače," je o prvem odzivu na spremembo nasprotnika dejal Dajčman, ki se bo prvič v profesionalni karieri boril v domačem Mariboru.

"Tadeju bom rekel, naj ne razmišlja o legendi, ker legenda ga bo v petek poskusila nokavtirati. Legenda ti je trenutno najhujši nasprotnik v življenju, tako da razmišljaj samo o tem, kako se boš izognil nokavtu. Spoštujem svojega nasprotnika, ampak dan pred borbo in na dan borbe jaz fanta ne pogledam v oči, jaz fanta sovražim in grem na to, da ga eliminiram. Sedaj si moj nasprotnik ti in če sva se še v soboto pogovarjala prijateljsko, si sedaj samo še en človek, ki ga moram nokavtirati," pa je bil odziv 'slovenskega Rockyja' Mirana Fabjana.

26-letni Dajčman je, kar se mešanih borilnih veščin tiče, precej bolj izkušen borec, saj ima pod pasom osem profesionalnih borb, 37-letni Fabjan pa le dve, ki pa imata zelo dolgo brado. A se borec iz Branika lahko zanese na bogate izkušnje v tajskem boksu in kikboksu, pred čimer je tudi posvaril svojega novega nasprotnika, nekdanjega karateista z Lovrenca na Pohorju.

Krawarik, ki je ostal brez borbe s Fabjanom, se bo po novem na amaterskem delu dogodka pomeril z nekdanjim judoistom Timom Kelcem. Novo nasprotnico pa je dobila tudi Aldina Seferović, ki ji je borba z Moniko Kučinić zaradi bolezni slednje odpadla. 28-letna Slovenka se bo pomerila z Beato Juhasz, s katero bi se morali pomeriti že novembra lani. Madžarka je v profesionalni karieri zabeležila šest porazov in tri zmage, vse tri pa je osvojila s podreditvijo.

