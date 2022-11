Slovenska kikboks reprezentanca s kupom medalj iz EP v Antalyji

Minuli teden je v turški Antalyji potekalo Evropsko prvenstvo v kikboksu za članice in člane.Turnir je potekal pod okriljem organizacije WAKO, ki jo priznava tudi Mednarodni olimpijski komite in ima veliko možnost, da bo pod njenim okriljem kikboks leta 2028 v Los Angelesu prvič na olimpijskih igrah. Na tekmovanju, kjer je nastopalo 864 tekmovalcev iz 39 držav je sodelovala tudi reprezentanca Slovenije, ki jo je zastopalo 28 tekmovalcev, ki so se merili v petih disciplinah.

Reprezentanco je vodil predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar, tekmovalce selektor Bojan Korošec ter trenerji Sanel Ljutić, Srečko Rozman, Andrej Sande, Peter Landeker in Uroš Bernard. Na prvenstvu so sodili tudi slovenski mednarodni sodniki Edvard Štegar, Dušan Turk in Milan Breg. Slovenska članska reprezentanca je nastopala odlično in dosegla odlične rezultate. Reprezentantje se domov vračajo tudi s kupom medalj. Osvojili so namreč kar 17 odličij: šest zlatih, pet srebrnih in šest bronastih medalj. Evropski prvaki so postali: Light contact: Tyra Barada, Larisa Žagar Slemenšek, Urša Terdin, Luka Krel, Sven Hojs in Žiga Zagoranski. Evropski podprvaki so postali: Point fighting: Tyra Barada, Tilen Zajc in Larisa Žagar Slemenšek, Light contact: Urška Gazvoda, Kick light: Mark Antonio Perkovič. Tretje mesto pa so osvojili: Point fighting: Tina Baloh, Erik Zorn in Ali Botonjić, Light contact: Staša Lipnik, Kick light: Blaž Potočnik, Full contact: Urh Černivšek.

icon-expand Kikboks reprezentanca Slovenije FOTO: KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE

Žagar Slemenškova si je je z osvojenimi rezultati na Evropskem prvenstvu zagotovila tudi vstopnico na tekmovanje World Combat Games, ki bo oktobra prihodnje leto v Riadu v Savdski Arabiji. Celjanka je nastopila v kar dveh disciplinah, in sicer Point fighting in Light contact. Tekmovanje je začela v kategoriji point fighting z zmago nad tekmico iz Norveške, Regine Kruger Langefoss s 13:3, nato si je mesto v finale prislužila z borbo s hrvaško predstavnico, Elo Zaor. V finalni borbi z Italijanko, Eleno Pantaleo, je morala priznati premoč ter tako zasedla drugo mesto. V svoji primarni disciplini Light contact, pa se je 19-letna tekmovalka najprej pomerila z Italijanko, Michelo Bressi in jo z rezultatom 3:0 premagala. V naslednjem krogu je z 2:1 premagala Nesto Baxter, tekmovalko iz Velike Britanije. V finalu je nastopila zelo suvereno in pokazala premoč nad Poljakinjo, Karolino Slodkowsko ter tako osvojila naziv evropske prvakinje v kickboxingu, disciplina Light contact, kjer je nastopilo enajst Evropejk.

icon-expand FOTO: Petra Žagar icon-chevron-left icon-chevron-right

"Ali je s tem dosežkom dokazal, da sodi v sam vrh najperspektivnejših kikboksarjev na svetu oz. spada med najboljše tri borce v Evropi v svoji kategoriji, saj se je kot drugi nosilec kategorije (z zmago na Svetovnem pokalu maja letos v Istanbulu) ter 3. mestom na Evropskem članskem prvenstvu tudi uradno kvalificiral na evropske igre 2023," so ob uspehu njihovega borca Alija Botonjića zapisali predstavniki Športnega centra Gepard in dodali še: "Z rezultatom na tekmovanju bi rekli, da smo z Alijevim uspehom kar zadovoljni, saj je prvič tekmoval kot član slovenske članske kikboks reprezentance in kot najmlajši tekmovalec z lahkoto konkuriral izkušenejšim in starejšim borcem, ki so prav tako že svetovni in evropski prvaki."