Slovenske borke in borci do kar štirih naslovov evropskih prvakov

Minuli vikend je v Zagrebu potekalo evropsko prvenstvo v ju-jitsuju, ki je bilo za slovensko reprezentanco več kot le uspešno. Slovenske borke in borci so se namreč domov vrnili s kar štirimi novimi naslovi evropskih prvakov. Zlate medalje so Sloveniji priborili Jerca Jevševar in Maruša Rus, Maja Povšnar Drnovšek, Tim Toplak in Nejc Hodnik.

Slovenska članska jiu-jitsu reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v ju-jitsuju, ki je potekalo v hrvaški prestolnici, odrezala odlično. Med 380 tekmovalci iz 27 držav, je bilo tudi 12 predstavnikov Slovenije, ki so osvojili kar pet medalj. Najprej sta v disciplini duo sistem Jerca Jevševar in Maruša Rus nadaljevali zmagovalni niz in po zmagi na World Combat Games vso konkurenco pokorili še na EP.

V soboto pa se je Slovenija razveselila kar trojnega slavja, saj so evropski prvaki postali Maja Povšnar Drnovšek in Nejc Hodnik v disciplini ne-waza ter Tim Toplak v disciplini borbe. "Kot ena izmed nosilk sem bila prvi krog evropskega prvenstva prosta, nato sem se najprej pomerila z Francozinjo in jo zaključila predčasno. V polfinalu sem po točkah zmagala Švicarko, v finalu pa še drugo Francozinjo," je tekmovanje opisala Povšnarjeva, ki se je tako po krajšem premoru uspešno vrnila na velika tekmovanja. "Medalja mi pomeni izredno veliko, saj sem na evropskem prvenstvu nastopala po enem letu pavze od večjih tekmovanj in tako dokazala, da še vedno sodim v sam vrh. V tej organizaciji sem namreč neporažena, saj sem na zadnjem svetovnem prvenstvu, na katerem sem nastopala, osvojila naslov svetovne prvakinje, za tem naslov prvakinje svetovnih iger in sedaj še tretjič v karieri naslov evropske prvakinje," je po tretji zaporedni zmagi na EP povedala najboljša slovenska tekmovalka v tem športu in dodala: "Ogromno mi pomeni tudi da sem na tekmovanju nastopala skupaj z mojo ekipo iz Martin Krpan Jiu-Jitsu in da sva oba z Nejcem osvojila naslov evropskega prvaka in prvakinje, saj je najin rezultat res pokazal kvaliteto treningov v našem klubu."

icon-expand Maja Povšnar FOTO: Osebni arhiv Maje Povšnar

Naslov evropskega prvaka je osvojil tudi Majin klubski kolega Nejc Hodnik, ki je na prvenstvu poleg tekmovalca opravljal še vlogo selektorja slovenske reprezentance za disciplino ne-waza. 29-letni Korošec je svoje borbe opisal tako: "Prvo borbo sem imel proti nekdanjemu svetovnemu prvaki s Poljske in ga premagal z davljenjem. Drugo borbo sem imel proti nasprotniku s Hrvaške, ki sem ga prav tako premagal z davljenjem, tretjo sem zmagal z vzvodom proti Špancu, v polfinalu pa sem se boril z nasprotnikom iz Izraela, ki pa je bil tudi nosilec kategorije. Izraelca sem premagal po točkah s 7:0 in se nato v finalu pomeril proti Francozu ter ga za končno zmago premagal z 2:1 po prednostih."

icon-expand Nejc Hodnik FOTO: Osebni arhiv Nejca Hodnika

O svojem in reprezentančnem uspehu je Hodnik še povedal: "Naslov članskega evropskega prvaka mi pomeni zelo veliko. Predvsem pa sem vesel, ker sem s tem premagal še eno težko izkušnjo s katero verjamem, da bom še lažje lahko pomagal mladim tekmovalcem iz mojega kluba Martin Krpan Jiu-Jitsu, ter tudi v vlogi selektorja slovenski reprezentanci. Prav tako me veseli, da smo bili kot država zelo uspešni. Priborili smo si kar tri pokale, tretje mesto v disciplini duo, tretje mesto v ne-wazi, ter skupno tretje mesto."

icon-expand Evropsko prvenstvo v Ju-Jitsuju 2023 FOTO: Ju-jitsu zveza Slovenije

Uspeh Slovenije je z naslovom evropskega prvaka v borbah dopolnil še Tim Toplak, ki je slavil v kategoriji do 69 kilogramov. "Kot prvi nosilec sem bil prvo kolo prost, nato pa so mi na tatamiju nasproti stali Avstrijec, Francoz, Danec in v finalni borbi Italijan. Vse borbe sem zmagal in tako po letih 2017 in 2021 še tretjič osvojil naslov članskega evropskega prvaka. Naslov mi pomeni zelo veliko, saj so bile borbe izjemno zahtevne. Tekmovalni dan sem začel s prvo borbo že ob devetih zjutraj, finalni nastop pa sem imel malo po sedmi uri zvečer, zato sem moral ostati zbran tekom celega dne. Vesel sem, da mi je na tekmovanju vse steklo, kot sem si želel in sem na koncu stopil na najvišjo stopničko in tako sezono po že osvojenem tretjem mestu na svetovnem prvenstvu sklenil z zmago na zadnjem tekmovanju sezone. Rad bi se zahvalil svojim najbližjim, pokroviteljem in članom Ju-jitsu kluba Shinto iz Ljubljane, ki me podpirajo na moji tekmovalni poti," je po tretjem naslovu evropskega prvaka povedal Toplak.

Zadnji dan Evropskega članskega prvenstva v ju-jitsuju je odlične nastope slovenske reprezentance okronal še veteran Milan Borko z bronasto medaljo v kategoriji masters.