Černoga v Beogradu do zgodovinskega uspeha

Tadej Černoga zaslužen za zgodovinski uspeh slovenskega boksa Svojo ekipo, navijače in boksarske navdušence je navdušil 25-letni boksar iz Pirana, ki na Primorskem trenira pod budnim očesom Nikole Juretiča. Na svetovnem prvenstvu si je priboril dve zmagi in s tem navdušil tako domače kot tuje navijače, med katerimi se je znašel tudi slaven boksar nekdanje Jugoslavije Tadija Kačar , ki se je z zlatimi in srebrnimi kolajnami okitil na vseh največjih turnirjih na svetu.

Boksarji slovenske reprezentance so po dolgem času občutili neverjeten uspeh pod žarometi ringa v Štark Areni, kjer so se borili z najboljšimi boksarji s vsega sveta. Svetovno prvenstvo je bila nepozabna izkušnja, ki je reprezentančnim boksarjem vlila še več samozavesti, moči in volje.

Pod okriljem trenerjev Slobodana Anđelića , Andraža Ciuhe , Saša Weixlerja in Nikole Juretiča so v ringu na svetovnem prvenstvu borili Aljaž Šircelj , Marko Makovec , Gregor Starašinič , Aljaž Ban , Nik Nikolov Veber , Edin Sejdinović in Tadej Černoga . Slednji je dosegel zgodovinski uspeh, ki je slovenski boks dvignil na višji nivo.

Reprezentančni boksarji v ringu z najboljšimi boksarji sveta

Slovenski boksarji so se v ringu pomerili z izkušenimi tekmeci, s tem pa so v Slovenijo odnesli polno novih izkušenj in doživetij. Aljaž Šircelj (do 67 kg) je nastopil kot prvi Slovenec in s tem otvoril ring. Pomeril se je z Gurgonom Madoyanom iz Armenije, proti kateremu je izgubil z enoglasno sodniško odločitvijo 0:5. Marko Makovec (do 75 kg) se je v ringu pomeril z Andreasom Kokkinosom s Cipra, proti kateremu je izgubil z 1:3. Z boksarjem iz sosednje Hrvaške Luko Plantićem se je pomeril Gregor Starašinič (do 80 kg), proti kateremu je izgubil z 0:5. Aljaž Ban (do 92 kg) se je pomeril z boksarjem iz Ukrajine Robertom Martonom, proti kateremu je moral priznati poraz z 1:4. Tudi Nik Nikolov Veber (do 63,5 kg) je moral premoč priznati nasprotniku Lounesu Hamraouiju iz Francije z 0:5. Edin Sejdinović je svojo borbo na svetovnem prvenstvu odboksal proti tekmecu Zeyadu Ishaishemu iz Jordanije, ki je Sejdinovića premagal s 5:0.

Spektakel v Štark Areni

AIBA in Boksarska zveza Srbije sta organizirali dogodek, o katerem se bo govorilo še kar nekaj časa. Boksarjem, trenerjem in navijačem so z izjemno organizacijo pričarali nepozabne trenutke. Šov se je začel z otvoritvijo, na kateri je nastopalo veliko znanih obrazov. Največje navdušenje so obiskovalci pokazali nad Royem Jonesom mlajšim, nekdanjim WBA svetovnim prvakom v težki kategoriji, ki je skozi celotno prvenstvo spremljal boksarje na njihovi poti, s pomočjo predsednika AIBE Umarja Kremlova pa so boksarji imeli tudi možnost in čast trenirati z nekdanjim WBA svetovnim prvakom. S tem so se marsikateremu boksarju uresničile sanje.