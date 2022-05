Slovenski borci dominirali na Madžarskem

Ljubljančan Domen Vidmar je v kategoriji do 75 kilogramov z nokavtom v prvi rundi opravil z Madžaroma Nyitrai Delijem Zalanom in Fulo Lazslom Gaborjem. Z zmago v prvi rundi je slavil tudi Sašo Vorkapić v kategoriji do 67 kilogramov, ki je premagal izkušenega Avstrijca Johana Mayerja. V finalu je zmago dosegel brez boja, saj je nasprotnik borbo predal. "Želel sem si večjega števila dvobojev na tem turnirju, da bi se res dobro pripravil na prihajajoče svetovno prvenstvo," je po turnirju dejal Vorkapić. Dobro se je odrezal tudi Ptujčan Aleš Golob v kategoriji do 86 kilogramov, ki je v finalu premagal Dominika Pavelka. Nokavta v tretji rundi proti Attili Korosu se je veselil Novomeščan Jan Berus .

11 slovenskih tajskih boksarjev in boksark je s suverenimi predstavami potrdilo dobro formo in domov odneslo zajetno bero medalj z mednarodnega tekmovanja. Še posebej dobro so se odrezali člani državne reprezentance, ki so prepričljivo odpravili svoje nasprotnike.

V ženski konkurenci do 71 kilogramov sta bili uspešni tudi Sabina Balić (Gladiator Črnomelj) in Bojana Šebenik (Scorpion Novo mesto). Slednja je v polfinalu premagala domačinko Gino Legradi, v finalu pa v tesnem dvoboju izgubila prav proti Balićevi, ki je s šele 16 leti nastopila v članski konkurenci. Velja omeniti tudi zmago najmlajše tekmovalke v vrstah slovenskih klubov Lily Fideršek, ki je premagala Madžarsko Hanno Bekesi. Ptujčanka Teja Marovt pa je izgubila v finalu kategorije do 63,5 kilogramov proti Dzsessziki Toth.

Z dvema zmagama sta domov odšla varovanca črnomaljskega Gladiatorja Žan Ilc (mladinci do 71 kilogramov) in Sebastijan Zupanc (mladinci do 60 kilogramov). Slednji je naprej po sodniški odločitvi ugnal Josza Silarda, v finalu pa s tehničnim nokavtom v prvi rundi Milana Margla. Ilc pa je oba krat zabeležil zmago po točkah proti madžarskim borcem – v polfinalu proti Benjaminu Kelemnu, v finalu pa proti Milanu Szalalu. Zmago je vknjižil tudi 14-letni Anže Fengus, ki je v kategoriji do 50 kilogramov prepričljivo premagal Madžara Benceja Varesa.

Na Madžarskem si je borbe želel tudi Novomeščan Nejc Stojanović, ki pa ni imel te sreče, saj je njegov nasprotnik dvoboj tik pred zdajci odpovedal, zato je Nejc prišel do zlate medalje brez boja. Trenerji slovenskih borcev so s predstavami zadovoljni in optimistični pred nadaljevanjem letošnje tekmovalne sezone.