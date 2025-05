Slovenski borci, ki bodo nastopili na WFC 28, tokrat v drugačni vlogi

Le še dobri trije tedni nas ločijo od borilnega spektakla WFC 28 / BRAVE CF 95, kjer bo nastopilo kar pet slovenskih borcev. A še preden bodo Monika Kučinič, Miha Frlic, Jan Berus, Domen Drnovšek in David Forster znova stopili v kletko, so se preizkusili v drugačnih vlogah. Prelevili so se v bojevnike in posneli zanimiv video v katerem so napovedali, da bodo 7. junija v ljubljanski Hali Tivoli branili mesto zmajev.