Slovenski borci komaj čakajo na premierni FNC-jev dogodek v Sloveniji

Borilni spektakel hrvaške organizacije mešanih borilnih veščin FNC, ki bo prvič potekal na slovenskih tleh, je vse bližje. Slovenski borci, ki se bodo 30. marca merili v Areni Stožice, so se že predstavili slovenskim ljubiteljem MMA-ja in zbranim v ljubljanskem Cityparku zaupali, da komaj čakajo na FNC 15. Enega največjih dogodkov v zgodovini slovenskih mešanih borilnih veščin si boste lahko ekskluzivno v živo ogledali na VOYO.

Na FNC 15 e bo merilo kar sedem Slovencev, največ oči pa bo uprtih v borca glavne borbe večera Mirana Fabjana, ki se bo v slovenski prestolnici pomeril s hrvaškim borcem Mariem Žgelo. Izkušeni borec iz Branika je dobre dva tedna pred borbo povsem osredotočen na 12 let mlajšega Hrvata: "Življenje se je ustavilo, razmišljam samo o tej borbi in kako uničiti tekmeca. Komaj čakam, da napolnimo Stožice in da občinstvu podarim zmago, veselili se je bomo skupaj. Ljudje, ki bodo prišli v dvorano, bodo videli nokavt leta in doživeli vse, kar ta šport ponuja – agresijo, brezkompromisnost in spektakularne borbe."

Za veliko zanimanja je med slovenskimi ljubitelji mešanih borilnih veščin poskrbel tudi eden izmed pionirjev tega športa v Sloveniji Bojan Kosednar - Želva, ki bo pred domačim občinstvom poskusil poravnati račune z Aleksandrom Jankovićem. Slovenec in Srb sta se pomerila že septembra lani, ko se je po izjemno izenačeni prvi rundi njuna borba predčasno končala v drugi, ko si je Kosednar grdo poškodoval prst na nogi. Prst je že lep čas zaceljen, s pripravami pa je Želva že skoraj zaključil: "Svoje pripravljalno obdobje rad sklenem zgodaj, deset dni pred borbo so na sporedu samo še rutinirani treningi, ogrevanja, raztezanja in simulacije določenih situacij. Imel sem srečo, da sem priprave preživel brez poškodb in bolezni. Komaj čakam na borbo in pričakujem velik obisk. MMA skupnost se je v Sloveniji v zadnjih letih močno povečala, v Stožice bodo iz cele Slovenije prišli navijači, ki se spoznajo na šport in cenijo, kar je pripravil FNC. Poznavalci vedo, da nas 30. marca v Ljubljani čaka odličen dogodek."

FNC 15 si boste lahko v živo ogledali na VOYO

V Ljubljani se bo po dolgem času znova boril daleč najbolj izkušeni borec mešanih borilnih veščin v regiji Ivica Trušček. 36-letni Hrvat, ki je slovenskim ljubiteljem tega športa dobro poznan, saj se je že večkrat boril v Sloveniji. "Vsak dan sem v dvorani, kjer treniram s fanti, ki so boljši, mlajši in močnejši od mene. Tudi če zraven privezali osla, bi se ta s časom nekaj naučil. Jaz nisem veliko pametnejši, a z leti napredujem. Ne glede na število borb v karieri se brez pravega treninga ne moreš vrhunsko pripraviti. Zadnjih šest mesecev zato treniram vsak večer in rezultati so vidni. Energija, ki jo prinese velika količina ljudi na enem mestu, pa naj bo to na rock koncertu ali nogometni tekmi, je nekaj posebnega. Enako je z borilnimi športi, izkušnji ogleda pred televizijskim zaslonom in v dvorani sta popolnoma drugačni," je prepričan borec z vzdevkom 'Terror', ki ima v uradni statistiki že kar 82 profesionalnih borb, 83. pa bo opravil proti slovenskemu borcu Marku Vardjanu. "Čaka me še en teden sparingov in zbijanja kilogramov, nato bom pripravljen. Napovedujem gladko zmago, vas pa vabim, da si jo 30. marca v Stožicah ogledate sami. FNC je odlična organizacija in vesel sem, da bo dogodek v Sloveniji. Ni boljšega kot nastopati pred svojimi navijači, pred svojimi ljudmi," je pred borbo s hrvaško legendo prepričan Vardjan.

V FNC-jevo kletko se vračata tudi Mariborčana Dino Suljkanović in Anže Vujčič. Suljkanović se bo po zmagi in porazu tretjič boril pod okriljem največje hrvaške organizacije, nasproti pa mu bo stal prav tako obetavni mladi borec Demahmet Sinani. "Priprave potekajo odlično, pripravljam se kot na dosedanje borbe. Obljubim lahko odličen boj in nokavt. Pričakujem veliko podpore. V kletki bova dva Mariborčana, na tribune Stožic zato prihaja tudi veliko Štajercev in upam, da bo dvorana polna, kot se spodobi za prvi dogodek takšnih razsežnosti pri nas. Ko pred tabo brizga kri, je ogled borbe veliko bolj zanimiv kot ob sedenju na kavču z vrečko čipsa," je zbrani publiki obljubil mladi Mariborčan.

Težko delo čaka tudi Vujčiča, ki se bo pomeril z Bolgarom Ibraimom Mandevom. "Treningi so bili naporni, do konca pa nas čaka samo še izgubljanje kilogramov v zadnjem tednu pred borbo. Za zdaj vse poteka po načrtu. Pričakujem, da me bo tekmec poskusil spraviti na tla, a na to taktiko smo pripravljeni. Navijači od mene pričakujejo šov, saj v vsaki borbi dam vse od sebe in pokažem marsikaj," je pred borbo v stoženski areni povedal starejši izmed bratov Vujčič.

Kot zadnji Slovenec, ki je bil dodan na spisek borb, pa je novinec med profesionalci Jan Berus. Mladi borec z izkušnjami v tajskem boksu in brazilskem jiu jitsuju, je konec lanskega oktobra profesionalni debi opravil proti vročekrvnemu Italijanu Alessandru Rossiju in borbo zaključil že v prvi rundi. Manj kot mesec dni kasneje pa je v Trebnjem pred domačo publiko prav tako v prvi rundi ugnal še Žana Marolta. Tudi Berusa v Stožicah čaka vse prej kot lahko delo, saj se bo pomeril s precej bolj izkušenim Jovanom Kandićem, ki ima pod pasom že deset profesionalnih borb.

Pole borb po pravilih mešanih borilnih veščin, bo tokrat prvič v zgodovini organizacije in v zgodovini Slovenije na sporedu tudi borb boksa z golimi pestmi. Za novost na slovenskih tleh bo poskrbel 31-letni Ljubljančan Uroš Jurišić, ki se bo pred domačim občinstvom pomeril z Brazilcem Joelsonom Nascimentom. Ta se je v FNC-ju prvič predstavil lanskega marca v Ljubuškem.

Seznam borb dogodka FNC 15, ki si ga boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Mario Žgela Peresna kategorija: Jordan Barton – Itay Tratner (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Bojan Kosednar – Aleksandar Janković Velterska kategorija: Ivica Trušček – Marko Vardjan Boks z golimi pesti: Uroš Jurišić – Joelson Nascimento Lahka kategorija: Dino Suljkanović – Demahmet Sinani Velterska kategorija: Jan Berus – Jovan Kandić Težka kategorija: Milenko Stamatović – Josip Matković Velterska kategorija: Anže Vujčič – Ibraim Mandev