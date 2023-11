Fabjan premagal Turka in si zagotovil glavno borbo na FNC-ju

Miran Fabjan je tudi po več kot 16 letih kariere eno izmed najbolj prepoznavnih imen slovenskih borilnih veščin. 38-letni borec, poznan predvsem kot odličen kikboksar, se je letos po 15 letih vrnil v mešane borilne veščine in pod okriljem slovenske organizacije Valhalla Fight Night vknjižil dve zmagi. Njegovi borbi pa nista ostali neopaženi v širši regiji, zato je 'slovenski Rocky' hitro dobil priložnost boriti se v glavni borbi večera hrvaške organizacije FNC.

Slovenska organizacija mešanih borilnih veščin Valhalla Fight Night se je marca letos prvič ustavila v Mariboru, kjer so se predvsem mladi slovenski borci dokazovali pred polno dvorano Tabor. Kljub obilici talenta, ki so ga pokazali mladi borci, je smetano na koncu pobral Miran Fabjan, ki je v glavni borbi večera hitro opravil z domačim borcem Tadejem Dajčmanom.

Pred dobrim tednom dni je 38-letnik iz Branika dobil priložnost nasloviti še 'domači' borilni spektakel Valhalla Fight Night 7, ki je potekal v koprski areni Bonifika. Pred nekaj tisočglavo množico, ki je bučno podprla slovenske borce, se je 'slovenski Rocky' pomeril s Turkom Fatihom Aktasom. A čeprav je turški borec v mešanih borilnih veščinah precej bolj izkušen, mu Fabjan ni dovolil veselja in je že v prvi rundi poskrbel, da je zmaga ostala doma.

Fabjanovi borbi so hitro opazili tudi pri hrvaški organizaciji mešanih borilnih veščin Fight Nation Championship oziroma FNC, ki velja za najmočnejšo v regiji in je minuli konec tedna priredila borilni spektakel z zaporedno številko 13 (zamujene borbe si lahko kadar koli pogledate na VOYO). Eden izmed gostov dogodka v Beogradu je bil tudi Fabjan, ki pa v srbsko prestolnico ni prišel le gledat borb, temveč se soočit z naslednjim nasprotnikom. To je borec iz Bosne in Hercegovine Tomislav Spahović, s katerim se bosta pomerila v glavni borbi večera dogodka FNC 14, ki bo 16. decembra potekal v Sarajevu.

Poleg Fabjana so občinstvo v Bonifiki navdušili še ostali slovenski borci, ki so ostali neporaženi. David Forster, ki je aprila navdušil na WFC 25, se je boril že tretjič letos in tretjič tudi zmagal. Tokrat je 27-letni borec proti izkušenemu Argentincu Lucianu Jari uprizoril pravo boksarsko kliniko. Pred Forsterjem je navdušil tudi Miha Frlic, ki pa je proti Špancu Antoniu Oprei s hitrim zaključkom poskrbel za svojo prvo zmago v profesionalni karieri. Profesionalni del dogodka pa je na navdušenje tako slovenskih kot tudi mnogih italijanskih ljubiteljev mešanih borilnih veščin slavil Jan Berus, ki je s hitro zmago debitiral med profesionalci. Mladi Berus se je pomeril proti vročekrvnemu Italijanu Alessandru Rossiju, s katerim sta že nekaj tednov pred borbo prek družbenih omrežij začela besedni spopad, italijanski borec se je nato s svojim obnašanjem (med drugim je na novinarski konferenci odrinil slovenskega borca) zameril gledalcem tega neprizanesljivega športa.

Pred profesionalnimi borbami se je v Bonifiki odvilo še pet amaterskih in tako kot med profesionalci so tudi med amaterji slovenski borci dobili prav vse borbe. Najmočnejši Slovenec Matjaž Belšak je pokazal svoj napredek in vknjižil še svojo drugo zmago v kletki, borca, brez katerih VFN-ja praktično ni, Jaka Vujčič in Tilen Toplak sta vknjižila novi zmagi, v borbi zmagovalcev prvega in drugega amaterskega turnirja VFN Vikings je nekoliko presenetljivo s podreditvijo slavil Žan Marolt, borilni spektakel pa je s svojo prvo zmago pod okriljem slovenske organizacije otvoril Koprčan Luka Perković.

