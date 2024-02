Slovenski borci začeli priprave na nov borilni spektakel v Hali Tivoli

Ljubljanska Hala Tivoli bo znova raj za slovenske ljubitelje mešanih borilnih veščin. Slovenska organizacija WFC in bahrajnska organizacija BRAVE CF bosta namreč v letošnjem letu organizirali dva borilna spektakla, prvi bo na sporedu že 20. aprila, ko bodo na sceno znova stopili številni slovenski borci.

OGLAS

Utrinki treninga borcev organizacij WFC in BRAVE CF

World Freefight Challenge oziroma WFC je v naši regiji sinonim za odlične dogodke in izjemne borbe. Prvi dogodek je predsednik organizacije Zlatko Mahić organiziral že pred 18 leti, pred skoraj natanko štirimi leti, tik preden je udarila korona, pa je prvič združil moči z z eno najhitreje rastočih organizacij na svetu BRAVE CF. WFC in BRAVE CF sta se tako aprila lani po treh letih vrnila v Halo Tivoli, kjer smo bili priča edinstvenemu spektaklu.

Eden izmed pionirjev tega športa v Sloveniji in strokovni komentator na VOYO Marko Drmonjić je pred domačim občinstvom zaključil bogato kariero, poleg tega pa sta se domačemu občinstvu pokazala tudi obetavna mlada borca Miha Frlic in David Forster. Oba sta v igri za borbo tudi na tokratnem dogodku, kjer slovenskih borcev ne bo manjkalo. Frlic je lani pred domačo publiko debitiral med profesionalci, a čeprav takrat ni zmagal (borba se je končala brez zmagovalca), je bil to zanj odlična odskočna deska za začetek kariere, saj je nekdanji evropski podprvak v amaterskem MMA-ju od takrat zbral dveh hitri in prepričljivi zmagi.

Miha Frlic FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Halo Tivoli je lani že v prvi borbi večera na noge dvignil Forster, ki je skupaj z Nemanjo Nikolićem uprizoril borbo večera. Po dveh rundah prave vojne je z nasprotnikom opravil v tretji in se razveselil prve zmage pod okriljem WFC-ja in BRAVE CF-ja. Mladi slovenski borec je nato svoj niz zmag podaljšal na štiri, decembra pa se je prvič podal v domovino organizacije BRAVE CF Bahrajn in prvič okusil grenkobo poraza. A tudi iz poraza je na koncu prišlo nekaj dobrega, saj je bila njegova borba z bodočim izzivalcem za naslov prvaka lahke kategorije Mohammadseifijem Mohsenom izbrana za borbo leta.

David Forster FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V kletko se bo vrnil izkušen slovenski boksar Haris Aksalič, ki se je lani odločil za prestop v mešane borilne veščine in debi opravil z odliko. Decembra lani je v Bahrajnu s tehničnim nokavtom v prvi rundi opravil z Egipčanom Eidom Amerjem. 'Scarface' se zato že spogleduje z drugo profesionalno borbo, do katere bo pilil predvsem svoje znanje rokoborbe in borbe na tleh.

Haris Aksalič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V WFC-jevo kletko se bo vrnila tudi najboljša slovenska borka v mešanih borilnih veščinah Monika Kučinič, ki je pred kratkim ubranila naziv številke ena v Sloveniji. 27-letna borka z vzdevkom 'Pitbull', ki je prav na prvem skupnem dogodku slovenske in bahrajnske organizacije debitirala v mešanih borilnih veščinah, se z lepimi občutki spominja svojega prvega nastopa v Hali Tivoli, ko je premagala Francozinjo Jennifer Trioreau.

Monika Kučinič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Organizacija BRAVE CF je najbolj globalna organizacija v tem športu in ima prvi tržni delež v Evropi, saj je že gostila dogodke v 13 državah na stari celini, vključno z dvema dogodkoma v Sloveniji. BRAVE CF je imela tudi ključno vlogo pri vzponu nekaterih največjih svetovnih talentov, ki prihajajo iz Evrope, vključno s Hamzatom Čimajevim, Ilio Topurio, Benoitom Saint-Denisom, Muhammadom Mokaevim in številnimi drugimi. Eden izmed glavnih zvezdnikov bahrajnske organizacije je Erko Jun, ki je naslovil že lanski spektakel in poskrbel za pravi šov. 33-letni borec iz Bosne in Hercegovine, ki živi in trenira v Belgiji, je že v Ljubljani, kjer se počuti kot doma. Na treningih se mu je pridružil tudi slovenski publiki dobro poznani Pavel Dailidko, ki se je lani uspešno pomeril proti Luki Podkrajšku.