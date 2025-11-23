Svetli način
Borilni športi

Frlica bi zmaga pred svojimi navijači približala šampionskemu pasu

Ljubljana , 23. 11. 2025 11.05 | Posodobljeno pred eno minuto

Ljubitelji mešanih borilnih veščin boste nocoj prišli na svoj račun. Legendarna Hala Tivoli bo gostila dogodek WFC 29 / Brave CF 102, kjer se bo v glavni borbi večera domači as Miha Frlic pomeril s Poljakom Patrykom Dubielo. Že pred tem pa nas čaka kopica zanimivih borb, prenos od 19. ure dalje na VOYO.

Skupno bomo nocoj videli deset borb, v katerih se bo predstavilo šest slovenskih borcev in ena borka. Maja Drnovšek Povšnar se bo pomerila z Ghito Chafik. Njen mož Domen Drnovšek se bo udaril z Romunom Lucianom Dragomirjem, ki pa je razočaral že na uradnem tehtanju, kjer je dovoljeno težo presegel za več kot dva kilograma.

Veliko si slovenski navijači obetajo od Davida Forsterja, ki ga čaka bosanski borec Amil Tutić. Forster je pred dvobojem večkrat poudaril, da mu je Tutić vse prej kot simpatičen, zato komaj čaka, da bo lahko svoje povedal v kletki.

Jan Berus se bo pomeril z Gabrielejem Varesanom, v glavni borbi večera pa bo skušal znova navdušiti težkaš Miha Frlic, ki lovi svojo šesto zaporedno zmago med profesionalci. Nazadnje je junija po fantastični borbi prav v Tivoliju ugnal Shaha Kamalija.

Miha Frlic bo želel znova navdušiti slovenske navijače.
Miha Frlic bo želel znova navdušiti slovenske navijače. FOTO: Damjan Žibert

Vse borbe dogodka WFC 29 / Brave CF 102:

Težka kategorija: Miha Frlic - Patryk Dubiela

Slamnata kategorija: Marina Spasić - Marina Merchuk

Dogovorjena teža do 77,5 kg: Jan Berus - Gabriele Varesano

Dogovorjena teža do 77,5 kg: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Lucian Dragomir

Supervelterska kategorija: Ognjen Mićović - Lasha Asashidze

Lahka kategorija: Žan Boženk - Tomaš Galko

Superlahka kategorija: Marko Pečar - Istvan Juhasz

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek Povšnar - Ghita Chafik

Lahka kategorija: Aladin Ibrović - Ihsan Guerard

borilni športi wfc 29 brave 109 Miha Frlic
