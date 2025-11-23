Frlica bi zmaga pred svojimi navijači približala šampionskemu pasu

Skupno bomo nocoj videli deset borb, v katerih se bo predstavilo šest slovenskih borcev in ena borka. Maja Drnovšek Povšnar se bo pomerila z Ghito Chafik. Njen mož Domen Drnovšek se bo udaril z Romunom Lucianom Dragomirjem, ki pa je razočaral že na uradnem tehtanju, kjer je dovoljeno težo presegel za več kot dva kilograma.

Veliko si slovenski navijači obetajo od Davida Forsterja, ki ga čaka bosanski borec Amil Tutić. Forster je pred dvobojem večkrat poudaril, da mu je Tutić vse prej kot simpatičen, zato komaj čaka, da bo lahko svoje povedal v kletki.

Jan Berus se bo pomeril z Gabrielejem Varesanom, v glavni borbi večera pa bo skušal znova navdušiti težkaš Miha Frlic, ki lovi svojo šesto zaporedno zmago med profesionalci. Nazadnje je junija po fantastični borbi prav v Tivoliju ugnal Shaha Kamalija.