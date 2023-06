Slovenski judoisti do petih medalj na domačem EP v Podčetrtku

Judo te dni domuje v Podčetrtku, kjer sta v minulem tednu potekali dve evropski prvenstvi: za veterane in v katah. Na domačih evropskih prvenstvih so se odlično odrezali tudi slovenski judoisti, ki so osvojili kar pet medalj, od tega kar tri zlate.

Najprej so na blazine športne dvorane Podčetrtek stopili veterani, ki so se v različnih starostnih in težnostnih kategorijah pomerili za naslov najboljših v Evropi. Že prvi dan prvenstva je za veselje poskrbel Darko Mušič, ki je osvojil bronasto medaljo v kategoriji M5 (starost od 50 do 54 let) do 90 kilogramov. Četrto mesto sta osvojila Milan Bezjak in Ivan Petrovič, Miran Plošinjak in Milan Šajnovič sta osvojila peto mesto, Janez Lah pa sedmo mesto.

icon-expand Darko Mušič - 3. na EP za veterane FOTO: Rok Rakun

Član mariborskega Branik Brokerja je v prvem krogu kategorije premagal Španca Manuela Fernandeza s točko wazarija, ki jo je uspešno zadržal do izteka rednega dela. V četrtfinalu je z lepim metom za ippon premagal Šveda Karla Bakerja in se uvrstil v polfinale. Tam mu je nasproti stal Nizozemec Jeroen Letterie, ki si je boju za zlato točko priboril zmago z metom za ippon. Za bronasto kolajno se je Darko pomeril s Čehom Arturjem Lukso. Najprej je povedel s točko wazarija, nato pa delo nadaljeval na parterju in si s končnim prijemom priboril bronasto kolajno.

icon-expand Darko Mušič v akciji FOTO: Rok Rakun

"Občutki so dobri ob tem izjemnem dnevu. V spomnim so mi tekom današnjega dne prišli spomini preteklih tekmovalnih dni. Bronasta kolajna je realen odraz tega, česa sem trenutno spodoben. Nekih posebnih priprav na to tekmovanje nisem imel. Treniral sem z našimi fanti v klubu, ni pa bilo posebnih priprav zunaj ustaljenega urnika. Polfinale je bilo zame najtežje. Nizozemec je bil zelo dobro kondicijsko pripravljen in bil je zelo dober v nožnih tehnikah, s katerimi me je tudi premagal. Povod za udeležbo na današnji tekmi je bila stava z Enejem Mariničem. Veliko treningov sem delal z našimi fanti v klubu, predvsem sem bil prisoten na kondicijskih treningih. Imam srečo, da imamo v klubu veliko borcev, ki so mi pomagali, da sem dobil nazaj občutek za borbo. Po enajstih letih sem se vrnil na mednarodna tekmovanja. Spomnim se leta 2009 v Nemčiji, kjer sem bil peti v kategoriji do 81 kilogramov. Tokrat sem želel ta rezultat izboljšati. Zahvaliti se moram mojemu trenerju Eneju, tokrat sva zamenjala vlogi in bilo je zelo dobro imeti pomoč s trenerskega mesta, ker sredi borbe določenih stvari sam ne vidim. Dal mi je veliko dobrih nasvetov, me opozoril na stvari ter me spodbujal. Kmalu pa bosta najini mesti znova obrnjeni in bom jaz na trenerskem stolčku, on pa na tatamiju," je po svoji prvi kolajni na mednarodnih veteranskih tekmovanjih povedal Mušič, ki mu je ob strani stal kar njegov varovanec Enej Marinič.

Še večji uspeh je zadnji dan posamičnega EP veteranov uspel Kristini Vršič. Nekdanja mladinska evropska prvakinja je pometla s konkurenco in stopila na najvišjo stopničko kategorije F2 (starost od 35 do 39 let) do 52 kilogramov. Damjan Fras je osvojil sedmo mesto, Avgust Vulc pa devetega.

icon-expand Kristina Vršič FOTO: Rok Rakun

Vršičeva je imela v svoji kategoriji samo eno nasprotnico. S Čehinjo Jano Poletinovo se je pomerila dvakrat, saj sta zadostovali dve dobljeni medsebojni borbi. V prvi borbi je Kristina skozi celotno borbo prevladovala in si prvo medsebojno zmago odločno zagotovila z ipponom. Zlato si je nato priborila metom za ippon v prvi minuti drugega dvoboja.

icon-expand Kristina Vršič v akciji FOTO: Rok Rakun

Svojo prvo kolajno na mednarodnih veteranskih tekmovanjih je Vršičeva pospremila z besedami: "Zelo sem bila vesela, ko sem videla, da bo tekma v Podčetrtku, ker sem že dlje časa razmišljala, da bi nastopila na mednarodnem veteranskem tekmovanju. Priprave so bile drugačne, kakor sem vajena iz članske konkurence. Počutila sem se zelo dobro, ker ni bilo pritiska, kot kadar sem tekmovala kot članica, bilo je veliko bolj sproščeno. Tudi s trenerko Lio sva se poskušali zabavati na pripravah. Nekaj borbenih treningov sem opravila že v svojem klubu in sem že tam dobila občutek nazaj in sem tukaj videla, da je judo ostal v moji krvi. Nekaj stvari nisem sedaj trenirala, ampak takoj ob vstopu na blazino so prišli nazaj vsi ti občutki in tehnike."

EP za veterane se je udeležilo kar 658 judoistov iz 37 držav.

"Moje zadnje mednarodno tekmovanje je bilo v Podčetrtku leta 2017, ko sem nastopila na Evropskem pokalu. To dvorano imam v zelo lepem spominu, ker sem tukaj osvojila zlato kolajno leta 2015 in 7. mesto leta 2017. Dvorana v Podčetrtku mi vedno daje dobro energijo in vračati se na to mesto je res fenomenalno. Zdaj, ko sem osvojila to zlato, sem začela razmišljati o svetovnem veteranskem prvenstvu. Tudi s trenerko sva govorili o tem, da je sedaj to mogoče naslednja priložnost, da dokažem, kaj zmorem. Danes sem sicer imela samo eno nasprotnico. Združili so kategoriji F1 in F2 v moji težnosti kategoriji, ker s Čehinjo nisva imeli nasprotnic. S trenerko sva se zmenili, da delam na blazini, kakor sem trenirala. Stvari so se drugače razpletle, ker so prišle nazaj določene tehnike še iz mojih borb pri članih in borbo sem prilagodila po svojem občutku. Ta nasprotnica sicer ni ena najmočnejših, ampak vseeno sem vesela, da sem jo premagala dvakrat in osvojila zlato medaljo. Zelo sem vesela, da so me danes spodbujali moja družina in klubski prijatelji, zato sem še toliko bolj vesela te kolajne. Nekaj najlepšega je, da na domačem tatamiju zaigra slovenska himna in jo je zelo lepo slišati, ko jo igrajo tebi v čast," je še dodala judoistka iz Dupleka.

icon-expand Lia Ludvik in Kristina Vršič FOTO: Rok Rakun

Tako Mušičeva kot tudi Vršičeva sta se nato zadnji dan prvenstva udeležil še ekipne tekme, na kateri je nastopilo kar 27 ekip iz 20 držav stare celine. Kristina se je okitila še z drugo zlato medaljo, saj je z ekipo Nemčije osvojila prvo mesto v kategoriji TW30 (Team Women 30), Darko pa je s francosko ekipo osvojil srebro v kategoriji TM50 (Team Men 50).

icon-expand Moška ekipna tekma na EP veteranov v judu FOTO: Rok Rakun

Po evropskem prvenstvu za veterane, ki ga je Slovenija gostila prvič, je sledilo še evropsko prvenstvo v katah, ki je tretjič gostovalo na slovenskih tleh. Tokrat je prvenstvo podrlo rekord, saj se ga je udeležilo kar 147 parov iz 21 držav. Slovenijo sta v Katame-no-kati kategoriji Juniors zastopala dva para. Nastopili sta sestri Kora in Kira Kojc ter Živa Vilfan in Tina Jaklič. Živa in Tina sta si prvi dan tekmovanja prislužili 388 točk, kar je zadostovalo za tretje mesto in uvrstitev v finale. Boljša sta bila samo še dva francoska para s 389 točkami in 407 točkami. Kori in Kiri pa se je tokrat finale izmuznil.

icon-expand Kira in Kora Kojc FOTO: Rok Rakun

V finalu sta si Živa in Tina z odličnim prikazom kate prislužili 374 točk, s čimer sta za pičlih 0,5 točke ugnali svetovna prvaka iz Francije in si priborili naslov evropskih prvakinj. Bronasto medaljo je s 358,5 točke osvojil še drugi francoski par.

icon-expand Tina Jaklič in Živa Vilfan na najvišji stopnički FOTO: Rok Rakun

Novopečeni evropski prvakinji v kategoriji sta občutke ob zmagi na domačih tleh strnili takole: "Zmagati doma je čisto drugače kot zmagati v tujini. Predvsem zaradi pritiska, ki je bil, ker sva bili edini slovenski par, ki je prišel v finale tekmovanja. Kljub pritisku sva bili danes veliko bolj sproščeni kakor včeraj in je tudi to pripomoglo k današnji dobri izvedbi kate. V predtekmovanju smo si bili pari zelo izenačeni. Par iz Poljske naju je že prehitel v preteklosti in zato sva bili zelo na trnih. Bili sva tudi prvi na vrsti za prikaz kate in to je dodalo dodatno težo nastopu. Takoj po izvedbi sva bili zelo zadovoljni z najinim prikazom kate danes. Od včeraj sva še malo predelali napake in jih popravili. To je danes naredilo dovoljšno razliko, da sva stopili na najvišjo stopničko in prehiteli vse ostale pare. Na zmagovalnem odru so prišle na plano solze sreče. Ta naslov evropskih prvakinj nama daje velik zagon za naprej. Je tudi potrditev, da delamo prav. Po krajšem predahu naju septembra čaka tekmovanje v Madridu, ki bo prvo v sklopu European Judo Toura in za tem še svetovno prvenstvo v Abu Dabiju."

icon-expand Tina Jaklič in Živa Vilfan FOTO: Rok Rakun

Uspeha deklet se je razveselil tudi komisar za kate na Evropski judo zvezi in reprezentančni trener Igor Albreht, ki je tekmovanje povzel takole: "Dvakrat smo do sedaj že izpeljali evropsko prvenstvo v katah v Sloveniji. Najbolj pomembno je, da so vsi tujci izjemno zadovoljni in spoštujejo našo organizacijo tekmovanja na tako visokem nivoju. Tokrat je bilo malo več dela s prevozi na in z letališč, kljub temu smo izjemno zadovoljni, da smo prvenstvo tako gladko izpeljali. Pred kratkim sem na povabilo EJU postal komisar za kate in zato smo tukaj lahko vpeljali novosti tako hitro. Prvič v zgodovini evropskih prvenstev v katah smo sodnikom plačali vse, od nastanitev do dela, to bo pripomoglo k bistvenemu razvoju na našem področju. CARE sistem se je pokazal kot odlično orodje, ker pri katah je subjektivno sojenje, in ta sistem je bolj pravičen za vse. Včeraj smo se tako izognili nekaterim nepravilnostim, ki bi se lahko pripetile brez tega sistema, in je bilo zato sojenje dosti bolj pravično.

icon-expand Igor Albreht FOTO: Rok Rakun

"V načrtu je European Kata Tour, v katerega upamo, da bo Slovenija vključena kot gostiteljica. Prvo tekmovanje turneje bo septembra v Madridu. V finalu tekmovanja bo prvič tudi denarna nagrada za dobitnike medalj. Odkar sem postal komisar za kate, na evropskih tekmovanjih ne morem več soditi. Zaradi svoje nove pozicije pri Evropski judo zvezi lahko sodim samo na svetovnem prvenstvu. Naša primarna naloga sedaj je pridobiti novega kata sodnika, imamo kandidata, ampak do naziva je še dolga pot. Izjemno sem ponosen na Tino in Živo, ki sta danes med drugim premagali tudi svetovna prvaka iz Francije. Njuna primarna kata je Kime-no-kata, ker ta ne obstaja v mladinski kategoriji, je bila naša odločitev, da bosta nastopili v Kateme-no-kati. Pred manj kot letom dni smo začeli z novo kato in v tako kratkem času sta osvojili tako dobro to kato, da sta danes postali evropski prvakinji. Če se dela z dobrim programom in pod strokovnim vodstvom, so rezultati lahko tako dobri tudi v kratkem času. Vesel sem, da naši tekmovalci trenirajo in se pripravljajo skupaj, na ta način si izmenjujejo dragocene izkušnje in znanje."

icon-expand Slovenska ekipa na EP v katah FOTO: Rok Rakun