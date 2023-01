Slovenski judoisti mednarodno sezono začenjajo na Portugalskem

Kranjčanka, ki na svetovni lestvici trenutno zaseda 18. mesto, nam je po prejemu nagrade za najboljšo slovensko judoistka leta 2022 zaupala svoje cilje za letošnjo sezono: "Vsekakor so cilji dobra uvrstitev na evropskem in svetovnem prvenstvu ter mastersu, ki prinaša največ točk. Jaz si na vsakem tekmovanju želim zmage, želim si točk in res grem na vsako tekmovanje z nekim elanom in željo po medalji. Tako da se že veselim sezone, se že veselim tekem in upam, da me ponese vsaj tako daleč kot lansko leto, pa vem, da sem imela lani še nekaj rezerve."