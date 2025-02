Slovenski judoisti pripravljeni na premierni European Open v Ljubljani

OGLAS

Slovenske judoistke in judoisti že nestrpno pričakujejo žreb pred premiernim tekmovanjem European Open na domačih tleh. Slovenija že nekaj let uspešno gosti kadetski, mladinski in članski evropski pokal, slednji je od leta 2005 potekal v Podčetrtku in bil vselej dobro obiskan. In ravno zaradi uspešnosti omenjenih tekmovanj in nove strategije Evropske judo zveze (EJU), ki si želi povečati prepoznavnost juda v več narodih po Evropi, bodo slovenski ljubitelji juda lahko prvič gledali European Open v Sloveniji, natančneje v Ljubljani. "Takega tekmovanja v Sloveniji še ni bilo, tako da upam, da je to velika motivacija za naše judoiste. Na tekmovanje gremo močni, tako da jaz mislim, da bodo imeli fantje in punce dodatno motivacijo, ker je tekmovanje doma," je pred tekmo povedal trener Bežigrada Luka Kuralt, ki bo na tekmovanju spremljal velik del slovenske ekipe. V dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani se bo borila 26-članska slovenska ekipa, v kateri je največje ime zagotovo dvakratna olimpijka Kaja Kajzer. Dvakratna evropska podprvakinja se na tekmovanja vrača po pol leta in se bo prvič na mednarodni sceni predstavila v novi, lahko rečemo kar slovenski kategoriji do 63 kilogramov: "Cilj je, da poskusim v tej novi kategoriji čim bolj uživati in iti korak za korakom, ker sem v tem procesu izgubljanja kilogramov zgubila malo veselja do samih tekem, treningov in v bistvu si želim, da bom nekako dobila to veselje nazaj in ga že počasi dobivam."

Kategorija pa ne bo edina stvar za Kajzerjevo in ostale tekmovalce, saj je Mednarodna judo zveza (IJF) z novim letom tudi nekoliko spremenila pravila borbe, s katerimi je med drugim vrnila nazaj točko yuko in odpravila omejitev pri prijemanju za kimono. "Nekako se še navajam na nova pravila, moram se navaditi na novo kategorijo in zdaj še na nova pravila ... Pravilo, da lahko kimono prijemaš na drugačne načine, mi ustreza, sploh zaradi poškodovanega prsta, tako da lahko malo močneje primem na drugačne načine in ne bo kazni. Kar se ostalih pravil tiče, pa bomo videli. Po mojem mnenju bi mi prav prišlo, da bi bila prva tekma z novimi pravili in v novi kategoriji je drugje, ker ne bi bilo toliko pritiska s strani navijačev, ker nisem navajena slovenskih navijačev na ostalih tekmovanjih, ampak sem si rekla, da bom poskusila čim več ljudi povabiti, da tudi to psihološko oviro premagam in se počutim v redu," je o novostih še dodala Ljubljančanka, ki je na tekmovanjih European Open že osvojila medaljo in sicer pred dvema letoma v Rimu.

Druga slovenska olimpijka, ki bo nastopila na tekmovanju je članica kluba Apolon iz Maribora Metka Lobnik, ki se tako kot Kajzer prvič po olimpijskih igrah vrača na tekmovanja: "V bistvu sem bila pol leta brez tekmovanj, tako da je to tekmovanje namenjeno, da se vrnem v tekmovalni ritem, tako da bom najprej tekmovala v Ljubljani, potem pa grem spet na večja tekmovanja tipa Grand Prix in Grand Slam in upam, da ponovno tudi tam dosežem dobre rezultate." Lobnikova, ki je pred skoraj natanko letom dni osvojila prvo medaljo na Grand Prix tekmovanjih, se že veseli, da se bo lahko po dolgem času predstavila slovenski publiki: "Sem zelo vesela, ker bo to moje prvo tako veliko tekmovanje pred domačim občinstvom, tako da se ga na svoj način prav veselim," in še dodaja, da ji domače občinstvo ne bo predstavljalo pritiska, temveč dodaten zagon za dober nastop.

Kajzerjevi se bosta v kategoriji do 63 kilogramov pridružili borki celjskega Sankakuja Leila Mazouzi in Lana Kopitar, kategorijo višje (do 70 kilogramov) bo tekmovala Neža Hladnik. Poleg Lobnikove se bo do 78 kilogramov borila tudi evropska mladinska prvakinja iz leta 2023 Kaja Schuster, v absolutni kategoriji pa bosta tekmovali Urška Torkar in Tara Janjič, ki sta v preteklosti že osvajali medalje na evropskih članskih pokalih. Drugi tekmovalni dan bodo na tatamije stopile še Arabela Kostanjevec v kategoriji do 48 kilogramov, Zarja Mastnak do 52 kilogramov ter Jevgenija Gajič in Nika Tomc do 57 kilogramov. V moški konkurenci si največ obeta Martin Hojak, ki je v preteklosti že osvajal medalje na Grand Prix tekmovanjih. V kategoriji do 73 kilogramov mu bodo družbo delali klubska kolega Goran Kelava in Jaka Kavčič ter Miha Brence iz Impola. Kategorijo nižje (do 66 kilogramov) se bosta borila Gašper Kokalj in Gabriel Zadravec, v najlažji moški kategoriji (do 60 kilogramov) pa kar 10-kratni državni prvak David Štarkel, ki nam je pred tekmo povedal: "Domače prizorišče je za vsakega judoista nekaj posebnega, tako da upam, da se bomo čim bolje izkazali, osvojili čim več medalj in prikazali čim več dobrih borb." Kategorija do 81 kilogramov bo imela tri slovenske predstavnike, in sicer Naceta Herkoviča, Juša Meciloška in Aljaža Plantaka, v kategoriji do 90 kilogramov bo nastopil Narsej Lackovič, do 100 kilogramov Gal Bertalanič Žižek in Marko Vrhovnik, v absolutni kategoriji nad 100 kilogramov pa Blaž Vrankar.