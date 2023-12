Slovenski karateistki do medalj na svetovni ligi za mlade

Hana Debeljak se je po poškodbi uspešno vrnila na blazine in ugnala vso konkurenco v kategoriji do 61 kilogramov. Mlada borka je bila v prvem krogu prosta, nato pa je za začetek z 8:0 premagala islandsko predstavnico. V drugem krogu je s 7:2 premagala Italijanko, v tretjem pa z 2:0 Latvijko. V četrtfinalu se je pomerila z z drugo Italijanko na tekmi in slavila s 4:3, v polfinalu pa še s tretjo domačo predstavnico in si napredovanje v finale zagotovila z zmago s 6:4. V finalu je Debeljakovi nasproti stala Emina Sipović iz Bosne in Hercegovine, a je bila tudi od slednje Slovenka boljša. Z rezultatom 4:2 je slavila še šestič na turnirju in tako osvojila zlato medaljo.